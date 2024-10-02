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Emekli maaş farkında düğüm çözüldü! Prim gün sayısı etkisi artacak: Emekliye yüzde 41.5 + yüzde 1.05 katsayı ile...

Emekli maaş farkında düğüm çözüldü! Prim gün sayısı etkisi artacak: Emekliye yüzde 41.5 + yüzde 1.05 katsayı ile...

09:282/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Emekli aylığının tutarı, çalışma hayatı süresince SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarı ve prim gün sayısına göre şekillenirken, emeklilik dilekçesinin verildiği tarih de maaşın belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve mevcut yılın zam oranları dikkate alınıyor. İçinde bulunulan yılda yapılan zamlar, o yılın güncelleme katsayısının (enflasyon oranı ve büyüme hızının yüzde 30'u) üzerinde gerçekleşiyorsa, o yıl emekli olmak daha avantajlı hale geliyor. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapılacak tarih, maaş farkı açısından kritik önem taşıyor. Süreç hakkında Bakan Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi.

Bu yıl emekli olanlarla 2025'te emekli olacaklar arasında oluşacak maaş farkını gidermek için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Emeklilik Aylığında Prime Esas Kazanç ve Prim Gün Sayısının Etkisi

Emekli aylığının bölünmesi, çalışma hayatı boyunca SGK'ya yazılan prime esas kazanç payı, prim gün tutarları ve emeklilik dilekçesinin verildiği tarihe bağlı olarak hesaplanıyor.

Aylık hesaplamalar sırasında önceki yıllık güncelleme toplamı ve yıllık tutarlar da kaydedilmiyor.

Eğer o yıl yapılan emekli zamları, güncellemelerden daha fazla ise, o yıl emekli olmak avantajları hale geliyor.

Ne durduruldu?

Mevcut sistemlere göre, 2024'te emekli olanların maaş hesabı, 2023 güncellemesine göre yapılan ve 2024'teki yüzde 86,16'lık zam eklenecek.

1 Ocak 2025'ten sonra dilekçe verenlerin maaş hesabında ise, 2024 yılı enflasyonu ve büyüme oranı dikkate alınacak.

Bu durumda 2025'te emekli olanların maaşları yaklaşık yüzde 30 daha düşük olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu farkı gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Güncelleme Katsayısında değişiklik Bekleniyor

Bakan Işıkhan, emeklilikte geçirilen maaş farkını gidermek için güncellemenin mevcutnda bir düzenleme yapılmasının planlandığını ifade etti. Kamuoyunda konuşulan bazı formüllerin gündemde olduğunu ancak henüz bir netlik kazanmadığını belirtti.

Mesai Saati İçin Çalışma Yok

Bakanı Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalması konusunda da açıklama yaptı. Mesai saatlerinin azaltılmasına yönelik bir çalışmanın olmadığını açıkça ifade etti.

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#prim günü
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