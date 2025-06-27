Emekli maaş zammı enflasyon farkı belli oldu mu? Emekli zam oranı ne kadar, beklenti hangi yönde?

Memur ve emekliler, Temmuz ayında alacakları zamlı maaşlar için geri sayıma geçti. 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon verisinin tamamlanmasına sayılı günler kala, gözler 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi. Bu veriyle birlikte zam oranı kesinleşecek, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları yeniden belirlenecek. Milyonlarca vatandaş ise en düşük emekli maaşına yapılacak artışı merak ediyor.
Temmuz ayı yaklaşırken, memur ve emekliler maaş artışını belirleyecek son veri için nefesini tuttu. 5 aylık enflasyon oranı belli olurken, zam oranını netleştirecek olan Haziran ayı TÜFE verisi önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanacak. Özellikle en düşük emekli aylığında yapılacak artış, milyonların geçimini doğrudan etkileyecek.
Mayıs ayı enflasyon oranına göre emeklilerin alacağı 5 aylık zam farkı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15.09’luk farkı şimdiden hak etti. Memur ve memur emeklileri için de yüzde 14 oranında zam kesinleşti.
İŞTE 6 AYLIK ENFLASYON İÇİN EN GÜÇLÜ BEKLENTİ!
Peki maaşlara ne kadar zam olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ZAM ORANI
Yılda iki defa emeklilere enflasyon oranı üzerinden kök aylıklarına maaş farkı gelmektedir. Maaş zammı için bir bant aralığı vermek gerekirse emeklilerimize %16 ile %18 arasında fark oluşacağını tahmin ediyorum. Eğer Merkez Bankası anketini baz alırsak da SSK ve Bağkur emeklilerine maaş zammı %16,94 civarında oluşacaktır.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI NE OLUR?
Burada %16,94 olan enflasyon tahminine ek olarak memurlara toplu sözleşme zammı üzerinden bir hesaplama yaptığımızda %15,84 oranında zam farkı doğacaktır.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLUR?
19.615 TL olan en düşük Emekli Sandığı emeklisinin maaşı 22.722 TL’ye, 40.417 TL olan bekar bir memurun maaşı 46.819 TL’ye, son olarak 43.729 TL olan evli bir memurun maaşı ise 50.655 TL’ye çıkacağını tahmin ediyorum.