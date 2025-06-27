Emekli maaş zammı enflasyon farkı belli oldu mu? Emekli zam oranı ne kadar, beklenti hangi yönde?

İŞTE 6 AYLIK ENFLASYON İÇİN EN GÜÇLÜ BEKLENTİ!

Peki maaşlara ne kadar zam olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.