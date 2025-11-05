Emekli promosyonunda rekabet artıyor: Kasım 2025’te en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte liste

Kasım 2025 itibarıyla emekliler için promosyon yarışı yeniden başladı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar değişen nakit ödeme fırsatları sunuyor. Yapı Kredi ve Akbank 30 bin TL’ye ulaşan kampanyalarla öne çıkarken; Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank 12 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. Emekli promosyonunda lider bankalar ve güncel tutarlar haberimizde.

1 /16 Kasım 2025 itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, maaşlarını farklı bankalara taşıyarak yüksek promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Bazı özel bankalar, temel promosyonun üzerine ek ödüllerle birlikte toplam 30.000 TL’ye kadar nakit ödeme fırsatı sunuyor.



2 /16 Bankalar arası rekabet kızıştı Yeni ayla birlikte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları temel promosyonlarını korurken; özel bankalar kampanyalarını rekabeti artıracak şekilde genişletti.

Yapı Kredi, Akbank ve Türkiye Finans, Kasım ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında zirvede yer alıyor.

3 /16 Yapı Kredi: 15.000 TL temel promosyon + fatura talimatı, kart harcaması ve dijital aktiflik şartlarıyla birlikte 30.000 TL’ye kadar toplam ödeme fırsatı sunuyor.

4 /16 Akbank: Maaş aralığına göre 6.250 TL - 15.000 TL arasında temel promosyon, ayrıca otomatik fatura, davet kodu ve kredi kartı harcamasıyla 30.000 TL’ye kadar toplam ödül veriyor.

5 /16 Türkiye Finans: Katılım bankaları arasında öne çıkıyor. Otomatik fatura, kart harcaması, yedek hesap ve emekli yakınını davet etme koşullarıyla 29.500 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

6 /16 ING Bank: Koşulsuz 15.000 TL temel promosyonun yanı sıra Turuncu Hesap, kredi ve fatura talimatı kampanyalarıyla 28.000 TL’ye kadar toplam ödeme yapıyor.

7 /16 İş Bankası: 15.000 TL temel promosyon + aidatsız kredi kartı, ücretsiz EFT ve ek avantajlarla 24.000 TL’ye kadar fırsat sunuyor.

8 /16 TEB (Türk Ekonomi Bankası): Maaş aralıklarına göre değişen tutarlarda; 0–10.000 TL maaş: 14.000 TL 10.000–15.000 TL maaş: 17.000 TL 15.000–20.000 TL maaş: 19.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 21.000 TL promosyon veriyor.

9 /16 Garanti BBVA: 15.000 TL temel promosyonun yanında bonus kart harcamasına 6.000 TL, avans hesaba 2.000 TL, sigorta poliçesine 2.000 TL ek ödeme imkânıyla 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

10 /16 Ziraat Bankası: SGK emeklilerine 8.000 - 12.000 TL arası promosyon sağlıyor. 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü yeterli oluyor.

11 /16 Halkbank: 10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL 15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL promosyon veriyor.

12 /16 Vakıfbank: 10.000-15.000 TL maaş: 8.000 TL 15.000-20.000 TL maaş: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.

13 /16 DenizBank: 12.000 TL temel promosyon + Kredili Mevduat Hesabı, otomatik fatura ve kredi kartı kullanımıyla 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

14 /16 3 yıllık taahhüt zorunluluğu devam ediyor Tüm bankalar, promosyon ödemelerini üç yıllık maaş taşıma taahhüdü karşılığında gerçekleştiriyor. Emekliler, maaşlarını yeni bankaya taşıdıktan sonra promosyon ödemesini peşin alabiliyor.

Bazı bankalar, eski promosyon taahhüdü devam eden müşterilere iade şartı olmadan yeni kampanyaya geçiş imkânı da tanıyor.

15 /16 Kasım 2025’in lideri: Yapı Kredi ve Akbank Kasım ayında en yüksek emekli promosyonu sunan iki banka öne çıkıyor:

Yapı Kredi: 30.000 TL’ye varan toplam ödül

Akbank: Temel promosyonun üzerine davet ve harcama bonuslarıyla 30.000 TL seviyesine ulaşabiliyor.

Bu iki banka, 2025 yılı itibarıyla özel sektör promosyon yarışında ilk sırayı paylaşıyor.