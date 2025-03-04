2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Şubat 2025'te Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre enflasyon, Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.