Emeklinin maaşlarında Temmuz ayında yeni artış gerçekleşecek. Şubat ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı şekillenmeye başladı. Ocak ve şubat aylarını kapsayan iki aylık enflasyon farkı belirlenirken, temmuz ayında geçerli olacak zam oranları için hesaplamalar güncellendi. Emekli maaşları ve memur zamları için yeni tablo ortaya çıktı.
Emekli ve memur maaşlarına ocak ayında yapılan zam oranı, 3 Ocak’ta açıklanan aralık ayı enflasyon verisiyle netleşti. Temmuz ayında geçerli olacak yeni zam oranı için hesaplamalar ise şimdiden başladı. Enflasyon verilerinin belirleyici olduğu süreçte, emekli maaşları için yenilenen tablo ortaya çıktı.
EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLDU?
Emekli ve memur maaşlarındaki zam oranı 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla ortaya çıktı. Milyonların maaş zammını etkileyen enflasyon farkı ocak ayında yüzde 15,75 olarak açıklandı. Memur emeklisi zam oranı yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 olarak kaydedildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planlanan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Belirlenen rakam Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Öte yandan memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarından yılda iki kez enflasyon rakamlarına göre hesaplanarak zam yapılıyor. Memurlara enflasyon farkından kaynaklanan zammın yanı sıra toplu sözleşme zammı da veriliyor. Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 49,25 oldu. Ocak 2025'te memurlara yapılan zam oranı yüzde 11,54 olarak açıklandı.
Yapılan toplu sözleşme zammı sonrası memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmasına karar verildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ 3 YILLIK DEĞİŞİMİ
En düşük emekli maaşı yıldan yıla değişim gösterdi. 2023 yılı Temmuz ayında 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük aylık 2024 yılı Ocak ayında 10 bin lira olarak kaydedildi. En düşük emekli maaşı 2024 Temmuz'da 12 bin 500 lira olurken 2025 Ocak ayında 14 bin 469 liraya yükseltildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA HAZİNE DESTEĞİ
Geçtiğimiz yıl maaşı enflasyon farkına rağmen en düşük emekli maaşının altında kalanlara Hazine desteği verildi. Kök aylığı 12 bin 500 liranın altına kalanlara Hazine aradaki farkı vererek en düşük emekli maaşına eşitledi. Bu yıl da aynı uygulama ile kök aylığı 14 bin 469 liranın altında kalanların maaşı Hazine desteği ile eşit seviyeye çıkarılacak. Türkiye'de en düşük emekli maaşı alanları sayısının 1,7 olduğu ifade ediliyor.
2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Şubat 2025'te Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre enflasyon, Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 oldu.
Öte yandan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 şeklinde açıklanmıştı. Şubat ayında aylık enflasyon %2,27 şeklinde gerçekleşti. Ocak ayındaki yüzde 5,03'lük aylık enflasyonla beraber iki aylık enflasyon farkı da belli oldu.
İki aylık enflasyon farkına göre maaşlara etki edecek oranlar şu şekilde: Toplam enflasyon: Yüzde 7.14
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 1.33
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 6.4
Zam oranın netleşmesi için mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının TÜFE rakamlarının ortaya çıkması gerekiyor.