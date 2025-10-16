EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ: OCAK SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak, taban maaş artış tahmini belli mi?

Emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için beklentiler artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık kesinleşmiş zam oranı belli oldu. Yılın son çeyreğine girilirken gözler, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı hesaplamalarına çevrildi.

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLUR? Geride kalan 3 aylık süreçte her ay enflasyonun % 1,5 olarak açıklanması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 12,42 olacak.

Aylık % 2 enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranı % 14,08 olacak.

Yüzde 2,5'lik bir enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklilerinin zam oranı 15,77 olacak.