EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ: OCAK SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak, taban maaş artış tahmini belli mi?

EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ: OCAK SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak, taban maaş artış tahmini belli mi?

12:0816/10/2025, Perşembe
Emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için beklentiler artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık kesinleşmiş zam oranı belli oldu. Yılın son çeyreğine girilirken gözler, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı hesaplamalarına çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2026 yılının ilk maaş artışında kritik dönem başladı. TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 3 aylık zam oranı netleşti. Yılın son 3 ayına girilirken, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı tahminleri maaş artış oranını belirleyecek.

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLUR?

Geride kalan 3 aylık süreçte her ay enflasyonun % 1,5 olarak açıklanması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 12,42 olacak.

Aylık % 2 enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranı % 14,08 olacak.

Yüzde 2,5'lik bir enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklilerinin zam oranı 15,77 olacak.

3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ!

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisinin ardından SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin kesinleşen zam oranı % 7,5 olarak hesaplandı.

