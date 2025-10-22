Emekliye Ocak süprizli yeni hesaplama çıktı: Enflasyon + refah payı ile 16.881 TL olan maaaş değişecek

Milyonlarca emekli ve memur, 2026 yılının ilk maaş artışını bekliyor. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte, maaşlar yeniden hesaplanacak ve en düşük emekli aylığı da güncellenecek. Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının, yasal düzenleme ve enflasyon oranı doğrultusunda artırılması planlanıyor. Gözler, aralık ayında açıklanacak kesin enflasyon rakamlarına çevrildi.

1 /6 Emekli ve memur maaşlarına yönelik 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Ekonomik dengeler ve enflasyon verileri doğrultusunda yapılacak artışla birlikte, 16.881 TL olan en düşük emekli maaşında önemli bir yükseliş öngörülüyor. Uzmanlara göre, artış oranı yüzde 35-40 bandında olabilir.

2 /6 OCAK ZAMMIYLA EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA YÜZDE 20’Yİ AŞAN ARTIŞ BEKLENTİSİ SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 10–13 aralığında hesaplanıyor. Memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı almasıyla birlikte maaş artışlarının toplamda yüzde 17–19 civarında olacağı tahmin ediliyor. Refah payının da eklenmesiyle, ocak ayında maaş artışlarının yüzde 20’nin üzerine çıkması bekleniyor. Yeni maaşlar 2026 yılının ilk 6 ayı boyunca geçerli olacak ve temmuz ayında yeniden güncellenecek.

3 /6 TABAN MAAŞTA ENFLASYON ETKİSİ: 18.500–19.000 TL ARASI BEKLENTİ Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı, emekliler için taban maaşın yeniden belirlenmesinde belirleyici olacak. Enflasyonun yüzde 10,16 olarak gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli maaşının 18.593 TL’ye çıkması öngörülüyor. Eğer oran yüzde 13,08 seviyesinde olursa, taban maaş 19.089 TL’ye yükselecek. Bu artışların yürürlüğe girebilmesi için Meclis’ten yeni bir yasal düzenleme geçmesi gerekiyor. Söz konusu düzenleme, maaş ödemelerine yetişecek şekilde hızla çıkarılacak.

4 /6 ARTIŞ KÖK MAAŞA UYGULANACAK, FARK HAZİNE TARAFINDAN TAMAMLANACAK Zam oranları netleştiğinde her emekliye kök maaşı üzerinden enflasyon oranında artış yapılacak. Artış sonrası maaşı belirlenen taban ücretin altında kalan emeklilere fark, Hazine tarafından seyyanen ödeme ile tamamlanacak. Böylece hiçbir emekli yeni taban maaşın altında ücret almayacak.

5 /6 DUL VE YETİM MAAŞLARI DA ARTACAK Taban maaştaki artış dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak. Taban maaş 18.593 TL olursa: Yüzde 75 oranında aylık alanlar: 13.945 TL Yüzde 50 oranında aylık alanlar: 9.296 TL Yüzde 25 oranında aylık alanlar: 4.648 TL