EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI HIZ KAZANDI: Rakam 30 bin liraya çıktı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Kasım 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaşı promosyon kampanyalarını güncelledi. Yeni dönemde promosyon tutarları 30 bin TL’ye kadar çıkarken, bankalar arasındaki rekabet de hız kazandı. Emekliler, maaşlarını taşıyarak daha yüksek ödeme almak için en avantajlı bankayı araştırmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, başvuru şartları neler?
2025 Kasım ayına girilmesiyle birlikte emeklilere yönelik banka promosyonlarında yeni dönem başladı. Kamu ve özel bankalar, müşterilerine sundukları nakit promosyon miktarlarını artırarak dikkat çekici tekliflerle öne çıkıyor. Bazı bankalarda 3 yıl taahhüt karşılığında ödenen tutar 30 bin TL’ye kadar yükselirken, ek koşullar ve avantajlı paketler de ilgi görüyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI
ING
Şartsız 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
10.000 TL altı: 6.250 TL
10.000 -15.000 TL: 10.000 TL
15.000 -20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL üzeri: 15.000 TL
Kampanya: 1–30 Kasım 2025
Garanti BBVA
10.000 TL’ye kadar bonus (kart harcaması + avans hesap + sigorta)
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
25.000 TL’ye kadar toplam ödeme
Kampanya 30 Kasım’a kadar
3 yıl taahhüt + ek ürün şartları var
Akbank
15.000 TL'ye varan temel promosyona ek olarak; otomatik fatura talimatına 5.000 TL, davet kodunuzla gelen emekli yakınları için 5.000 TL ve kredi kartı harcamasına 5.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.
VakıfBank
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000-15.000 TL: 8.000 TL
15.000-20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL (3 yıl için peşin)
Halkbank
12.000 TL’ye kadar promosyon
10.000 -14.999 TL: 8.000 TL
15.000- 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ölüm aylığı alanlara (10.000 TL altı) 5.000 TL
Ziraat Bankası
SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arası olanlara: 8.000 TL
Maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arası olanlara: 10.000 TL
Maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlara: 12.000 TL