EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI HIZ KAZANDI: Rakam 30 bin liraya çıktı! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Kasım 2025 itibarıyla bankalar, emekli maaşı promosyon kampanyalarını güncelledi. Yeni dönemde promosyon tutarları 30 bin TL’ye kadar çıkarken, bankalar arasındaki rekabet de hız kazandı. Emekliler, maaşlarını taşıyarak daha yüksek ödeme almak için en avantajlı bankayı araştırmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, başvuru şartları neler?

1 /7 2025 Kasım ayına girilmesiyle birlikte emeklilere yönelik banka promosyonlarında yeni dönem başladı. Kamu ve özel bankalar, müşterilerine sundukları nakit promosyon miktarlarını artırarak dikkat çekici tekliflerle öne çıkıyor. Bazı bankalarda 3 yıl taahhüt karşılığında ödenen tutar 30 bin TL’ye kadar yükselirken, ek koşullar ve avantajlı paketler de ilgi görüyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

2 /7 BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI ING Şartsız 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon 10.000 TL altı: 6.250 TL 10.000 -15.000 TL: 10.000 TL 15.000 -20.000 TL: 12.500 TL 20.000 TL üzeri: 15.000 TL Kampanya: 1–30 Kasım 2025

3 /7 Garanti BBVA 10.000 TL’ye kadar bonus (kart harcaması + avans hesap + sigorta) 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon 25.000 TL’ye kadar toplam ödeme Kampanya 30 Kasım’a kadar 3 yıl taahhüt + ek ürün şartları var

4 /7 Akbank 15.000 TL'ye varan temel promosyona ek olarak; otomatik fatura talimatına 5.000 TL, davet kodunuzla gelen emekli yakınları için 5.000 TL ve kredi kartı harcamasına 5.000 TL olmak üzere toplamda 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.

5 /7 VakıfBank 10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL 10.000-15.000 TL: 8.000 TL 15.000-20.000 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL (3 yıl için peşin)

6 /7 Halkbank 12.000 TL’ye kadar promosyon 10.000 -14.999 TL: 8.000 TL 15.000- 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL Ölüm aylığı alanlara (10.000 TL altı) 5.000 TL