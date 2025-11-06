Kasım ayının ortasına gelinirken, evde bakım maaşı alacaklar ödemelerin yatıp yatmadığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için önemli bir destek sağlıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile evde bakım parası yattı mı? Kasım ayı 2025 bu ayki evde bakım maaşı zaman yatacak? Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli veya yaşlı kişilere bakan vatandaşlara her ay evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Kasım 2025 evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkında bilgiler...

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, ÖDEME LİSTESİ AÇIKLANDI MI? Evde bakım maaşı bilindiği üzere her ayın 15 ve takip eden günlerde yatırılıyor. Hemen belirtelim ki Kasım ayı evde bakım maaşının 15 Ekim'de yatması bekleniyor.



4 /6 EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU? Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi.

5 /6 EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR? Hane içi kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ü olması, Engelli sağlık kurulu raporunun olması, Bakım hizmetleri değerlendirme heyetince, engellinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bu koşulları sağlayan kişilerin bakımını üstlenecek aile bireyleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunmalılar.

