Evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

09:356/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Kasım ayının ortasına gelinirken, evde bakım maaşı alacaklar ödemelerin yatıp yatmadığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için önemli bir destek sağlıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile evde bakım parası yattı mı? Kasım ayı 2025 bu ayki evde bakım maaşı zaman yatacak? Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayına gelinmesiyle birlikte ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor.

Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?


Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli veya yaşlı kişilere bakan vatandaşlara her ay evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Kasım 2025 evde bakım maaşı yatan iller listesi hakkında bilgiler...

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, ÖDEME LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım maaşı bilindiği üzere her ayın 15 ve takip eden günlerde yatırılıyor. Hemen belirtelim ki Kasım ayı evde bakım maaşının 15 Ekim'de yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN


EVDE BAKIM MAAŞLARINA NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Hane içi kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ü olması,

Engelli sağlık kurulu raporunun olması,

Bakım hizmetleri değerlendirme heyetince, engellinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.

Bu koşulları sağlayan kişilerin bakımını üstlenecek aile bireyleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunmalılar.


HANGİ İLLERDE ÖDEMELER BAŞLADI?


Evde bakım maaşı ödemeleri, Türkiye genelinde tüm illerde hak sahiplerinin hesaplarına yavaş yavaş yatırılmaya başlandı. Ödeme listeleri genellikle SGK ve e-Devlet üzerinden açıklanıyor. Hak sahipleri, maaşlarının yatırıldığı illeri ve ödeme tarihlerini yine e-Devlet üzerinden takip edebilir.

