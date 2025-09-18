GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki yeni sezona Frankfurt deplasmanında başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, gruplardaki ilk maçında 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor.
Şampiyonlar Ligi’nde perde açılıyor, Galatasaray sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Frankfurt deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak gruba güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Peki kritik mücadele ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü (Bugün) Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.
Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.
Muhtemel 11'ler
Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.