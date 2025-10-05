Görme biçimleri

Silüetteki disiplin
Ankara At Binicilik Kulübü’nde, akşamın serinliğiyle birlikte bir yarış başlıyor. Jokeylerin atlarla uyum içinde yarattığı silüetler, spora ve doğaya saygının şiirsel bir ifadesi. Her bir yarış, azim ve disiplinin harmanlandığı bir hayat dersi gibi, geçmişin ve bugünün ruhunu bir araya getiriyor. (AA-Mehmet Futsi)
Kadim geleneğin takipçileri
Kenya’nın Maralal kasabasında, 32. Uluslararası Deve Derbisi, sadece bir yarış değil; geçmişle bugün arasında bir köprü. Samburu, Turkana ve Rendille topluluklarından gelen biniciler, develeriyle birlikte doğaya, kültüre ve barışa saygı duruşunda bulunuyor. Bu topraklarda iklimin zorluklarına rağmen yaşamın direnci ve kardeşlik yeniden yazılıyor. Kadim ritüeller, bizi ayakta tutan sac ayakları.
(Luis TATO / AFP)
Ortak zaferin sevinci
Suwon’da Kore Açık Badminton Turnuvası’nın finalinde, Kim Won-ho ve Seo Seung-jae, zaferlerini coşkuyla kutluyor. Her puan, her antrenman, her ter damlası, dostluk ve rekabetin iç içe geçtiği bu sahnede hayat buluyor. Sporun birleştirici gücü, sadece bir maç değil; bir milletin ortak sevinci oluyor. (ANTHONY WALLACE / AFP)
Bin Yıllık Başkentte Diriliş
Zapopan’da, Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği etkinlikte, eski Aztek başkenti Tenochtitlan’ın 700. kuruluş yılı büyük bir gururla kutlanıyor. Tarih ve modernite, askeri törenle iç içe geçerken, geçmişin görkemi günümüze ışık tutuyor. Bu kutlama, köklere dönmenin, kimliği hatırlamanın ve geleceğe umutla bakmanın simgesi oluyor. (ULISES RUIZ / AFP)
Futbol tutulması
Afganistan’ın Balkh vilayetinin Dehdadi ilçesinde, güneş ufukta yavaşça batarken, birkaç çocuk topun peşinde koşuyor. Futbol ttopunun güneş üzerine düşen görüntüsü bir tutulmayı andırıyor. İşgalin gölgesinde büyüyen bu küçük bedenlerde, futbolun basit ama coşkulu sevinci var. Onların kahkahalarında, yarını bekleyen umutlar hayatın zorluklarına karşı bir direniş bulunuyor. (Atif ARYAN / AFP)