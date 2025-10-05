Görme biçimleri

Ortak zaferin sevinci

Suwon’da Kore Açık Badminton Turnuvası’nın finalinde, Kim Won-ho ve Seo Seung-jae, zaferlerini coşkuyla kutluyor. Her puan, her antrenman, her ter damlası, dostluk ve rekabetin iç içe geçtiği bu sahnede hayat buluyor. Sporun birleştirici gücü, sadece bir maç değil; bir milletin ortak sevinci oluyor. (ANTHONY WALLACE / AFP)