görme biçimleri

Her sıçrayış bir çığlık

İsrail’in iki yıldır devam eden soykırım saldırılarında onlar çocukluklarını kaybetti ama umudu değil. Genç parkur sporcuları, Gazze’nin yıkılmış binaları arasında ölümle değil, yaşamla yarışıyor. Her sıçrayışta bir çığlık var; hem isyanın hem dayanıklılığın. Gökyüzüne yükselen bedenleri, hayatta kalmanın en estetik hali.

(AA - Hassan Jedi)