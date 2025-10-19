görme biçimleri

Yeni Şafak
<h2>Bir Filistin vardı bir Filistin olacak</h2><p>Serbest bırakılan Filistinli tutsaklar, yılların ardından özgürlüğe kavuşurken, Filistin bayraklarıyla karşılanıyor. Nasır Hastanesi önünde sevinç ve hüzün iç içe. Kimi bir kardeşini, kimi gençliğini geri aldı. Her sarılma bir yaranın kapanması, her bakış bir direniş. (AA / Doaa Albaz)</p>
Bir Filistin vardı bir Filistin olacakSerbest bırakılan Filistinli tutsaklar, yılların ardından özgürlüğe kavuşurken, Filistin bayraklarıyla karşılanıyor. Nasır Hastanesi önünde sevinç ve hüzün iç içe. Kimi bir kardeşini, kimi gençliğini geri aldı. Her sarılma bir yaranın kapanması, her bakış bir direniş. (AA / Doaa Albaz)

İnancın izinde

18 yaşında İslam’la tanıştı, kalbi başka bir ritimle atmaya başladı. Antonija Petra Gagulic, inancının izinde geldiği Saraybosna’da yüzünde huzurun en saf hali okunuyor. Aradığı cevapları ruhunun çağırdığı şehirde yükselen ezan seslerinde buldu. (AA / Samır Jordamovıc)

Her sıçrayış bir çığlık

İsrail’in iki yıldır devam eden soykırım saldırılarında onlar çocukluklarını kaybetti ama umudu değil. Genç parkur sporcuları, Gazze’nin yıkılmış binaları arasında ölümle değil, yaşamla yarışıyor. Her sıçrayışta bir çığlık var; hem isyanın hem dayanıklılığın. Gökyüzüne yükselen bedenleri, hayatta kalmanın en estetik hali.

(AA - Hassan Jedi)

Ölüme karşı ilk sınav

Bir eğitim tatbikatı gibi görünüyor ama gerçek çok daha ağır… Ukrayna’nın doğusunda, genç askerler el bombası patlamasından korunmaya çalışıyor. Toprağa sinmiş korku, ruhta ise kararlılık var. Bu sadece bir eğitim değil, ölümle yaşam arasında verilen ilk sınav.

(Ed JONES / AFP)

Acı, endişe ve merak

Meksika’da Puebla’nın dağ yamaçlarında toprak kaydı, evler çöktü, insanlar göçtü. Enkaz başında bekleyen her yüz, bir başka hikaye anlatıyor. Yağmur dindi ama acı hâlâ damla damla düşüyor toprağa. 37 can gitti, geriye kalan sadece bir soru: Bu ölümler önlenebilir miydi?

(Alfredo ESTRELLA / AFP)


Gözlerin çağrısı

Sadece geçim derdindeydiler... Şimdi bir fotoğrafları kaldı. Geçen hafta Dhaka’daki fabrika yangınında hayatını kaybeden işçilerin yakınları adalet bekliyor. Kimya ve kumaşın kesiştiği o korkunç faciada en az 16 can sessizce söndü. Geriye sadece yanık kokusu ve gözü yaşlı bekleyiş kaldı. (AFP)

