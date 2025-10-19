görme biçimleri

İnancın izinde
18 yaşında İslam’la tanıştı, kalbi başka bir ritimle atmaya başladı. Antonija Petra Gagulic, inancının izinde geldiği Saraybosna’da yüzünde huzurun en saf hali okunuyor. Aradığı cevapları ruhunun çağırdığı şehirde yükselen ezan seslerinde buldu. (AA / Samır Jordamovıc)
Her sıçrayış bir çığlık
İsrail’in iki yıldır devam eden soykırım saldırılarında onlar çocukluklarını kaybetti ama umudu değil. Genç parkur sporcuları, Gazze’nin yıkılmış binaları arasında ölümle değil, yaşamla yarışıyor. Her sıçrayışta bir çığlık var; hem isyanın hem dayanıklılığın. Gökyüzüne yükselen bedenleri, hayatta kalmanın en estetik hali.
(AA - Hassan Jedi)
Ölüme karşı ilk sınav
Bir eğitim tatbikatı gibi görünüyor ama gerçek çok daha ağır… Ukrayna’nın doğusunda, genç askerler el bombası patlamasından korunmaya çalışıyor. Toprağa sinmiş korku, ruhta ise kararlılık var. Bu sadece bir eğitim değil, ölümle yaşam arasında verilen ilk sınav.
(Ed JONES / AFP)
Acı, endişe ve merak
Meksika’da Puebla’nın dağ yamaçlarında toprak kaydı, evler çöktü, insanlar göçtü. Enkaz başında bekleyen her yüz, bir başka hikaye anlatıyor. Yağmur dindi ama acı hâlâ damla damla düşüyor toprağa. 37 can gitti, geriye kalan sadece bir soru: Bu ölümler önlenebilir miydi?
(Alfredo ESTRELLA / AFP)
Gözlerin çağrısı
Sadece geçim derdindeydiler... Şimdi bir fotoğrafları kaldı. Geçen hafta Dhaka’daki fabrika yangınında hayatını kaybeden işçilerin yakınları adalet bekliyor. Kimya ve kumaşın kesiştiği o korkunç faciada en az 16 can sessizce söndü. Geriye sadece yanık kokusu ve gözü yaşlı bekleyiş kaldı. (AFP)