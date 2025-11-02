Görme biçimleri

İstilacıları beklerken

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Zaer Al Amour ailesi, her gece topraklarını korumak için nöbet tutuyor. İstilacı Yahudi teröristlerin yıllardır süren saldırıların ve baskılara rağmen direnen aile, topraklarını savunmayı bir varoluş meselesi olarak görüyor. (AA/Wisam Hashlamoun)



