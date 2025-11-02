Yeni Şafak
Özgün
Görme Biçimleri

Sernur Yassıkaya
04:002/11/2025, Pazar
G: 1/11/2025, Cumartesi
Zohran Mamdani'nin Mesajı

4 Kasım'da New York, Siyonizm ile insanlık arasında kritik bir seçim yapacak. Demokrat Parti'den New York Belediye Başkan Adayı Zohran Mamdani, Siyonistlerin kendisine yönelik saldırıları sonrası Bronx'taki İslami Kültür Merkezi önünde İslam düşmanlığına karşı konuştu. Seçimlere günler kala, "Korkuya değil, birliğe oy verin" çağrısı, farklı topluluklarda yankı buldu. (TIMOTHY A.CLARY / AFP)
Zohran Mamdani’nin Mesajı4 Kasım’da New York, Siyonizm ile insanlık arasında kritik bir seçim yapacak. Demokrat Parti’den New York Belediye Başkan Adayı Zohran Mamdani, Siyonistlerin kendisine yönelik saldırıları sonrası Bronx’taki İslami Kültür Merkezi önünde İslam düşmanlığına karşı konuştu. Seçimlere günler kala, “Korkuya değil, birliğe oy verin” çağrısı, farklı topluluklarda yankı buldu. (TIMOTHY A.CLARY / AFP)

Savaşın, yoksulluğun ve adaletsizliğin gölgesinde insanlar yaşamı yeniden kuruyor. Husan’ın çocuklarından Sindh’in çiftçilerine, Testour’un kadınlarından New York’un sokaklarına kadar; umut, direniş ve insanlık her yerde nefes almayı sürdürüyor.

Her dane alın teri

Pakistan’ın Sindh eyaletinde çiftçiler, geleneksel yöntemlerle pirinç dövüyor. Yorgun ama umut dolu eller, toprağın bereketini sofralara taşırken, her dane alın teriyle parlıyor.

(Ahmed Raza SOOMRO / AFP)

Testour’un Kadın Gücü

Tunus’un kuzeyindeki Testour kasabasında bir kadın, elinde odun demetiyle sürüsünü otlatıyor. Zorlu coğrafyada yaşam mücadelesi veren kadınlar, hem doğanın hem de hayatın yükünü omuzlarında taşıyor. (FETHI BELAID / AFP)

İstilacıları beklerken

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Zaer Al Amour ailesi, her gece topraklarını korumak için nöbet tutuyor. İstilacı Yahudi teröristlerin yıllardır süren saldırıların ve baskılara rağmen direnen aile, topraklarını savunmayı bir varoluş meselesi olarak görüyor. (AA/Wisam Hashlamoun)


Kışın Habercisi Balık Hasadı

Çekya’nın Boletice köyü yakınlarında sabahın erken saatlerinde ağ atan balıkçılar, yıllardır süregelen sazan avı geleneğini sürdürüyor. Kış sofralarının vazgeçilmezi bu balıklar, hem geçim hem de kültürün parçası olmaya devam ediyor.

(Michal Cizek / AFP)

Umudun en saf hâli

Madagaskar’ın batısındaki Toliara kentinde çocuklar, tozlu sokaklarda neşeyle oyun oynuyor. Yoksulluğun gölgesinde bile gülümseyebilen bu çocuklar, umudun en saf halini dünyaya hatırlatıyor. (AFP)

Görme Biçimleri