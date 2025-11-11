Green Card (Yeşil Kart) başvuruları ne zaman başlayacak, 2026 dönemi için ekran açıldı mı? DV Lottery resmi site ve güncel bilgiler

ABD’nin her yıl milyonlarca kişinin katılımıyla düzenlediği Green Card (Yeşil Kart) çekilişi, Amerika’da süresiz yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Ancak bu yılın başvuru ekranı henüz resmî olarak açılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Çeşitlilik Vizesi (DV) başvuru dönemine dair tarihlerin hazır olduğunda duyurulacağını açıklarken, internette dolaşan sahte başvuru linkleri ve ücretli danışmanlık hizmetleri konusunda vatandaşları uyardı. Green Card başvuruları yalnızca dvprogram.state.gov adresi üzerinden, tamamen ücretsiz olarak yapılıyor. Başvuru sürecinde pasaport, eğitim durumu ve fotoğraf şartlarının dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Green Card sahipleri, ABD’de daimi oturum ve çalışma hakkına sahip olurken, eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanabiliyor.

1 /7 Amerika Birleşik Devletleri’nin her yıl dünya genelinden binlerce kişiye göçmenlik hakkı tanıdığı Green Card (Çeşitlilik Vizesi) başvuruları bu yıl da merakla bekleniyor. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre, DV-2027 (2026 başvuru dönemi) için kayıt ekranı henüz açılmadı.

2 /7

Resmî açıklama: “Başvuru dönemi şu anda açık değil”

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların farkındayız. Kayıt tarihleri ve süreçteki değişiklikler, Bakanlık tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamayla birlikte internette dolaşan “Green Card başvuruları başladı” iddialarının asılsız olduğu netleşti.



3 /7

Green Card başvurusu ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz yıl DV-2025 dönemi başvuruları 2 Ekim - 5 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Dolayısıyla 2026 dönemi için de benzer şekilde Ekim 2025 - Kasım 2025 aralığında başlaması bekleniyor.

Resmî duyuru geldiğinde başvuru ekranı her zaman olduğu gibi yalnızca dvprogram.state.gov adresi üzerinden aktif hale gelecek.



4 /7

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card çekilişine katılım ücretsizdir ve başvurular yalnızca çevrim içi olarak https://dvprogram.state.gov/ üzerinden yapılır. Başvuru yapmak isteyenlerin:

Geçerli bir pasaporta sahip olması,

Eğitim veya iş tecrübesi şartını karşılaması (en az lise mezunu veya nitelikli iş deneyimi),

Resmî boyutlarda vesikalık fotoğraf yüklemesi gerekir.

Başvuru tamamlandıktan sonra verilen onay numarası (confirmation number) ile sonuçlar takip edilebilir.



5 /7 Sahte sitelere dikkat!

Yetkililer, her yıl çok sayıda kişinin sahte Green Card siteleri üzerinden dolandırıldığını belirtiyor. Başvuru yalnızca resmî adres üzerinden yapılmalı; “seçilme şansınızı artırırız” veya “ücretli kayıt hizmeti” gibi vaatlere itibar edilmemeli.



6 /7 Green Card’ın sağladığı haklar neler?

Green Card sahipleri, ABD vatandaşı olmadan ülkede süresiz oturma ve çalışma hakkı elde eder. Ayrıca eşleri ve 21 yaş altındaki bekar çocukları da aynı haktan yararlanabilir.

Bu kart, Amerika’da yaşam kurmak isteyenler için vatandaşlığa giden ilk adım olarak kabul ediliyor.