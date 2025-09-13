GSB 4400 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: GSB 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 yılı kapsamında 4.400 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini tamamladı. 9-18 Ağustos tarihleri arasında alınan başvurular, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve bakım-onarım personeli kadrolarını kapsıyor. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte ilan edilecek?

GSB ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GSB personel alımı sonuçları henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı sonuçları isim listesinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ALIM YAPILAN KADRO VE KONTENJAN SAYISI Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans) Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans) Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans) Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın