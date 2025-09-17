Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihinde son gün yaklaşıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 destek personeli (bakım-onarım) ve 2750 destek personeli (temizlik) kadrolarından olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 400 personel alımı başvuru sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte belirtilen tarih.

1 /5 GSB, toplam 4 bin 400 personel alımı için başvuru sürecini başlattı. 150 koruma-güvenlik, 1000 koruma-güvenlik, 500 bakım-onarım ve 2750 temizlik personeli alınacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 400 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler olacak? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /5 GSB 4 BİN 400 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? GSB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 4 bin 400 personel alımında destek personeli (temizlik) alımı için başvurular bugün sona eriyor. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 18 Ağustos'ta sona erecek.



3 /5 Başvuruların ardından ise başvuru sonuçlarının eylül veya ekim ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru yapan adaylar, sonuçlara Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabilecek. Sonuç ekranında, adayların başvuru durumları ve sonraki aşamalara dair bilgiler yer alacak.

4 /5 GSB HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK? Bakanlık bünyesinde yapılacak alımlarda farklı branşlarda personel istihdam edilecek. Bu kapsamda en çok başvurunun yapıldığı alanlar arasında: Destek Personeli (Temizlik): 2.750 kişi – KPSS P94 Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 150 kişi – KPSS P3, 1.000 kişi – KPSS P93 Destek Personeli (Bakım-Onarım): 500 kişi – KPSS P94 yer alıyor. Toplamda 4 bin 400 kişilik kontenjan için yapılan başvurular yoğun ilgi görüyor. İlana açılan başvurular bugün ve yarın kısa sürede tamamlandı.







