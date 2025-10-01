Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, Ekol TV yayınında altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Amcalar şu ifadeleri kullandı:





"Geçen hafta zaten her geçen gün bir rekor üstünde rekorla bir açılış yapıyordu. Bugün yani haftanın ilk gününde de rekorla başladı. Sabah saatlerinde gram altın TL 5260 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ons altının fiyatı 3800 doları aştı.





Bizim bu yıl içerisinde 3800 ile 4.000 dolar arasında bir hedef fiyatlamamız vardı ki 3800 olan fiyatı gördü ve bu ons fiyatının yükselmesinin daha da beklemekteyiz önümüzdeki süreçte.