Yeni haftaya rekor seviyelerle giriş yapan altın fiyatları, yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor. Ons altındaki artış, özellikle ABD’de federal hükümetin kapanma ihtimali gibi küresel belirsizliklerden güç alarak hız kazandı. Ons altın 3 bin 800 doları aşarken gram altın fiyatı da kritik eşiği aştı. Peki, Yükseliş sürecek mi, altın düşecek mi? İşte Ekim ayında altında yaşanacak gelişmelere göre son tahminler.
ALTINDA SON DURUM
Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Haftanın ilk gününde gram altın 5122 TL seviyesini görürken, ons altın da 3831 doları test ederek yeni zirvesine ulaştı. Peki altın fiyatları bundan sonra ne olur?
ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Gram altın 5122 TL, ons altın ise 3831 dolarla tarihi zirvesini gördü. Uzmanlar, kısa vadede düzeltme ihtimaline dikkat çekerken, orta ve uzun vadede yükseliş trendinin süreceğini belirtiyor.
ANLIK ALTIN FİYATLARI 1 EKİM 2025
Gram altın fiyatı alış: 5.181 TL satış: 5.182 TL
Çeyrek altın fiyatı alış: 8.640 TL satış: 8.640 TL
Yarım altın fiyatı alış: 17.288 TL satış: 17.290 TL
Tam altın fiyatı alış: 34.184 TL satış: 34.410 TL
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, Ekol TV yayınında altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Amcalar şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta zaten her geçen gün bir rekor üstünde rekorla bir açılış yapıyordu. Bugün yani haftanın ilk gününde de rekorla başladı. Sabah saatlerinde gram altın TL 5260 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ons altının fiyatı 3800 doları aştı.
Bizim bu yıl içerisinde 3800 ile 4.000 dolar arasında bir hedef fiyatlamamız vardı ki 3800 olan fiyatı gördü ve bu ons fiyatının yükselmesinin daha da beklemekteyiz önümüzdeki süreçte.
Bunun için tabii belli başlı nedenler var. Amerika'da da bu yıl ilk defa Eylül ayında Fed tarafından bir faiz indirimi gerçekleşti.
Bu faiz indirimi yıl sonuna kadar iki kez daha biz beklemekteyiz. Geçen hafta Amerika tarafından açıklanan ekonomik veriler Amerika Merkez Bankası Fed'in biraz daha parasal gevşemeyi yapacağına yönelik bizlere sinyaller veriyor.
Ekim ayında ve Kasım ayında olmak üzere Amerika tarafından birer kez daha faiz indirimi gelecektir. Piyasalar baktığımız zaman aslında bunları yavaş yavaş fiyatlıyorlar. Ons altın Eylül ayında çok hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi.
3.400 dolardan 3.800 dolara kadar yükseldi. Bir ayda 400 dolarlık bir yükseliş yaşandı. Bu yükseliş döneminin önümüzdeki süreçte de devam etmesini, gram altın TL'de de yine rekorlar gelmesini biz beklemekteyiz.