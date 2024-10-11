Ülke genelinde sıcak havalar devam ederken, hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteoroloji güncel verilerine göre bazı illerde 12-13 Ekim 2024 il il hafta sonu beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları haberimizde.

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