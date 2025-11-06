Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bir kez daha kendini kanıtladı: Roketsan'ın geliştirdiği HİSAR-D RF hava savunma füzesinin teknik özellikleri

Bir kez daha kendini kanıtladı: Roketsan'ın geliştirdiği HİSAR-D RF hava savunma füzesinin teknik özellikleri

12:526/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Roketsan'ın geliştirdiği HİSAR-D RF hava savunma füzesi, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-D RF'nin Gök Vatan'ın güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, "Hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu. HİSAR-D RF hava savunma füzesinin teknik özellikleri neler? İşte ayrıntılar.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "HİSAR-D RF Hava Savunma Füzemiz, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu. Çelik Kubbe'mizin her katmanında daha yüksek güvenlik, daha güçlü caydırıcılık için çalışmaya devam edeceğiz" denildi. Paylaşımda ayrıca, HİSAR-D RF'nin atış görüntülerine yer verildi.

'BİR KEZ DAHA GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLADI'


ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci, "Gök Vatan’ın güvenlik kalkanı, hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı. Çelik Kubbe'mizin caydırıcılığını artıran sistemlerimizle Gök Vatan’ın güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

HİSAR-D RF hava savunma füzesinin teknik özellikleri


HİSAR-D RF, HİSAR hava savunma ailesinin (HİSAR-A, HİSAR-O, HİSAR-O+ ve SİPER) en yeni üyesi olarak Roketsan ve ASELSAN iş birliğiyle geliştiriliyor. Roketsan, füze sisteminin genel tasarımı, harp başlığı ve motorundan sorumlu olurken, ASELSAN radar, komuta kontrol ve veri bağı sistemlerinin entegrasyonunu sağlıyor.


Savunma Sanayii Başkanlığı, 2023 yılında yaptığı açıklamada HİSAR-O+ sistemine “RF arayıcı başlıklı füze” kabiliyetinin kazandırıldığını duyurmuştu.

#HİSAR-D RF
#HİSAR-D RF özellikleri
#roketsan
#hava savunma füzesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Market indirimli ürünleri duyurdu: 6-10 Kasım 2025 Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kataloğunda neler var?