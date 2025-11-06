Roketsan'ın geliştirdiği HİSAR-D RF hava savunma füzesi, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-D RF'nin Gök Vatan'ın güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, "Hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu. HİSAR-D RF hava savunma füzesinin teknik özellikleri neler? İşte ayrıntılar.
ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "HİSAR-D RF Hava Savunma Füzemiz, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu. Çelik Kubbe'mizin her katmanında daha yüksek güvenlik, daha güçlü caydırıcılık için çalışmaya devam edeceğiz" denildi. Paylaşımda ayrıca, HİSAR-D RF'nin atış görüntülerine yer verildi.
'BİR KEZ DAHA GÜVENİLİRLİĞİNİ KANITLADI'
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci, "Gök Vatan’ın güvenlik kalkanı, hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı. Çelik Kubbe'mizin caydırıcılığını artıran sistemlerimizle Gök Vatan’ın güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
HİSAR-D RF hava savunma füzesinin teknik özellikleri
HİSAR-D RF, HİSAR hava savunma ailesinin (HİSAR-A, HİSAR-O, HİSAR-O+ ve SİPER) en yeni üyesi olarak Roketsan ve ASELSAN iş birliğiyle geliştiriliyor. Roketsan, füze sisteminin genel tasarımı, harp başlığı ve motorundan sorumlu olurken, ASELSAN radar, komuta kontrol ve veri bağı sistemlerinin entegrasyonunu sağlıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı, 2023 yılında yaptığı açıklamada HİSAR-O+ sistemine “RF arayıcı başlıklı füze” kabiliyetinin kazandırıldığını duyurmuştu.