Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci başlıyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır. Peki hisseli tapularda hisse değeri ne kadar kaç TL olan TOKİ’ye başvurabilir?
Hisse değeri ne kadar kaç TL olan TOKİ’ye başvurabilir?
Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir.
Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?
Yani tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilir.
Hisseli tapuların rayiç bedel nereden öğrenilecek?
Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Projede konutlar hangi büyüklükte olacak?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.
Başvuru sırasında konut tipini seçebilir miyim?
Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.
Taksit ödemeleri ne zaman başlar?
Sözleşme tarihinden sonraki ay.
Konut, borcu bitmeden satılabilir mi?
Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.
Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?
Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.
Geliri olmayanlar başvurabilir mi?
Evet. Asgari gelir şartı yoktur.
Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım?
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.
Depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim?
Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.
Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?
Hayır. “Diğer Alıcılar” kategorisine aktarılırsınız.
Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk vb.) başvurabilir mi?
Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.
Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?
Konutu olanlar başvuru yapamazlar.
Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi?
Hayır.
Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?
Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.
Engelli ve Emekli kategorisinde başvurular e-devlet’ten yapılabilir mi?
Evet. Ancak sözleşme aşamasında belgeler ibraz edilmelidir.
Engelli çocukları olan ebeveynler engelli kategorisinden başvurabilir mi?
Hayır, 18 yaş altı engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapamayacaktır. Kendi durumlarına uygun kategoriden başvuru yapmaları gerekir.
Şehit ailesi kategorisinde yaş sınırı var mı?
Hayır, sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.
Kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul’da mı olacak?
Evet, kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul’da olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.