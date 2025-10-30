TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesine 18 yaşını doldurmuş olan kişiler başvurabilecek. En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar da TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesine başvuru gerçekleştirebilecek. Konutlar 1+1 ve 2+1 55, 65 ve 80 metre kare tipinde olacak. Peki hisseli evi olan TOKİ sosyal konut başvuru yapabilir mi? gayrimenkul hissesinin tapu değeri ne kadar, kaç lira olan TOKİ’nin sosyal konut projesine başvurabilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak.
Proje kapsamında emeklilere yüzde 20, gençlere yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, engellilere yüzde 5, şehit aileleri ve gazilere yüzde 5 kontenjan ayrıldı. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Peki hisseli evi olan TOKİ sosyal konut başvuru yapabilir mi? gayrimenkul hissesinin tapu değeri ne kadar, kaç lira olan TOKİ’nin sosyal konut projesine başvurabilir?
Hisseli evi olan TOKİ sosyal konut başvuru yapabilir mi?
500 Bin Sosyal Konut Projesinde sahip olunan gayrimenkul hissesinin tapu değeri 1 milyon TL’yi geçmeyen vatandaşlarımız başvuru yapabileceklerdir.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Hangi ilde ne kadar TOKİ 500 bin sosyal konut yapılacak?
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle: "Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889.
İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."