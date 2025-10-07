Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? HMGS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 28 Eylül 2025 Pazar günü yapıldı. Adaylara 130 dakika süre verilen sınavda toplam 100 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Bu sınav, hukuk fakültesi mezunlarının mesleki kariyerlerinde önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. 70 puan barajını aşan adaylar, hâkimlik ve savcılık sınavlarına başvurma hakkı elde edecek; ayrıca avukatlık veya noterlik stajına başlayabilecek. Peki, 2025 HMGS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?