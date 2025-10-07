Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? HMGS sonuç sorgulama ekranı

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 28 Eylül 2025 Pazar günü düzenlendi. 130 dakika sürenin tanındığı oturumda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltildi. HMGS sınavı, 70 puan barajını aşan adaylara hakimlik-savcılık sınavlarına girme, avukatlık veya noterlik stajına başlama hakkı tanıyacak. HMGS sonuçları henüz erişime açılmadı. Peki, 2025 HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak. Sınav değerlendirmeleri neticesinde sonuç olarak yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak.
HMGS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?
2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında;
a) Anayasa Hukuku 6 puan,
b) Anayasa Yargısı 2 puan,
c) İdare Hukuku 6 puan,
ç) İdari Yargılama Usulü 4 puan,
d) Medeni Hukuk 12 puan,
e) Borçlar Hukuku 10 puan,
f) Ticaret Hukuku 10 puan,
g) Hukuk Yargılama Usulü 8 puan,
ğ) İcra ve İflas Hukuku 6 puan,
h) Ceza Hukuku 8 puan,
ı) Ceza Yargılama Usulü 6 puan,
i) İş Hukuku 6 puan,
j) Vergi Hukuku 4 puan,
k) Vergi Usul Hukuku 2 puan,
l) Avukatlık Hukuku 4 puan,
m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,
n) Türk Hukuk Tarihi 2 puan olarak puanlanacak.