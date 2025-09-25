2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de çalan ilk ders ziliyle resmen başladı. Öğrenciler yaz tatilinin ardından yeniden sıralara dönerek yoğun bir dönemin maratonuna adım attı. Dönemin hızlı temposu içinde öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise ara tatil takvimi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, birinci dönem ara tatili kasım ayında yapılacak. Peki öğrenciler bu yıl ilk ara tatili kasımın kaçında yapılacak?

