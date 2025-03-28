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İlk Arabam Yerli Otomobil programına nasıl başvurulur? İşte Togg kampanyası şartları ve vade sayıları

İlk Arabam Yerli Otomobil programına nasıl başvurulur? İşte Togg kampanyası şartları ve vade sayıları

Tuğba Güner
10:2428/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İlk arabasını alacak ailelere Togg desteği geliyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'ndan 3 ve daha fazla çocuklu aileler yararlanabilecek. Peki, Togg otomobil kampanyasında vade sayısı ve ödeme planı nasıl olacak? Kimler nasıl başvuru yapacak? İşte tüm ayrıntılar.

Dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin ardından şimdi de İlk Arabam Togg kampanyası geliyor. Hükümet 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere özel, araç alımlarını teşvik etmek için Togg desteği sunacak. Bu kapsamda düşük gelirli ailelere uzun vadeli finansman ve ödeme kolaylığı sağlanacak.

İlk arabam yerli otomobil kampanyasına nasıl başvurulur?


Otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor.


Program kapsamında ailelere Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg için finansman imkanı sağlanacak.

Özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.


UZUN VADELİ FİNANSMAN İMKANI

Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor.

SATIŞLARA YANSIMASI BEKLENİYOR

Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor.

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