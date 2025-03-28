İlk arabasını alacak ailelere Togg desteği geliyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'ndan 3 ve daha fazla çocuklu aileler yararlanabilecek. Peki, Togg otomobil kampanyasında vade sayısı ve ödeme planı nasıl olacak? Kimler nasıl başvuru yapacak? İşte tüm ayrıntılar.

1 /4 Dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin ardından şimdi de İlk Arabam Togg kampanyası geliyor. Hükümet 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere özel, araç alımlarını teşvik etmek için Togg desteği sunacak. Bu kapsamda düşük gelirli ailelere uzun vadeli finansman ve ödeme kolaylığı sağlanacak.

2 /4 İlk arabam yerli otomobil kampanyasına nasıl başvurulur?

Otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor.

Program kapsamında ailelere Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg için finansman imkanı sağlanacak. Özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.



3 /4 UZUN VADELİ FİNANSMAN İMKANI Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor.