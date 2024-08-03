Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi, halihazırda gergin olan Ortadoğu'da bir kez daha savaş çanlarının çalmasına yol açtı. İran, saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'i vurmakla tehdit etti. İran Devlet Televizyonu “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak” açıklamasında bulundu. Peki, İran İsrail'e saldırı düzenleyecek mi, savaşacak mı? İşte İran ve İsrail geriliminde son gelişmeler ve yapılan son dakika açıklamalar...

1 / 14 İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı sonrası Orta Doğu'da savaş çanları resmen çalmaya başladı. İran Devlet Televizyonu canlı yayında İran'ın birkaç saat içinde İsrail'e saldırı gerçekleştireceğini duyurdu.

2 / 14 'BİRKAÇ SAAT İÇİNDE DÜNYA İLGİNÇ SAHNELERE TANIK OLACAK'

Devlet Televizoynu canlı yayınında yapılan duyuruda, "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak." denildi. Öte yandan İran'daki televizyon kanalları, normal yayını kesip askeri yayınlar ve savaş marşları yayınlamaya başladı.



3 / 14 HAMANEY, PEZEŞKİYAN'A SAVAŞ YETKİSİNİ VERDİ

İran Dini Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a savaş yetkisini devreden kararnameyi onayladı. İran, İsrail'e savaş ilan etti.



4 / 14 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini de etkiledi.

5 / 14 Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yenin törenine katıldığı sırada hain bir suikast ile katledildi.



6 / 14 İSRAİL HAVA SAHASI SİVİL UÇUŞLARA KAPATILDI

Öte yandan Ben Gurion havaalanına yönelik siber saldırı sonrası tüm hizmetler durdu.

İsrail orta bölgede hava sahasını kapatmıştı ancak siber saldırı birçok hizmeti felç ettiği için bazı uçuşlar da durulmak zorunda kaldı. İsrail hava sahası da sivil uçuşlara kapatıldı.





7 / 14 Pentagon ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.

8 / 14 Buna göre Pentagon, 'İran kaynaklı tehditler' karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek. Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatı verdi.









9 / 14 Havayolu şirketlerinden peş peşe iptaller

Yunanistan'ın Aegean Havayolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.





10 / 14 THY'NİN SEFERLERİ ERTELENDİ

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.

THY'nin İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.

Aynı zamanda Irak ve Ürdün seferleri de tedbir amaçlı olarak gündüz saatlerinde meydanlara inilebilecek saatlere göre düzenlendi.













11 / 14 UNITED VE DELTA HAVAYOLLARI İSRAİL UÇUŞLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Orta Doğu'da büyüyen güvenlik krizi sebebiyle ABD hava yolu şirketlerinden New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları, 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.

Delta Havayolları, 2 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını askıya almış, İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways (BA) de bu ülkeye dünkü uçuşlarını iptal etmişti.



12 / 14 İSVİÇRE HAVA YOLU ŞİRKETİ, ZÜRİH-TEL AVİV UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Orta Doğu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları karşılıklı durdurdu. Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle askıya alınırken, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.



13 / 14 LUFTHANSA, BEYRUT VE TEL AVİV'E UÇUŞLARI DURDURDU

Alman hava yolu firması Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçulmayacağı ve daha önce alınan Beyrut'a uçmama kararının kapsamının da 12 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili "sahadaki durumun izleneceği" kaydedildi.