İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik karşılaşma

Türkiye Dünya Kupası’na nasıl direkt katılır?

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılma ihtimali matematiksel olarak sürüyor ancak bunun gerçekleşmesi oldukça zor bir senaryoya dayanıyor. Türkiye’nin direkt Dünya Kupası bileti alabilmesi için İspanya’yı deplasmanda en az yedi farkla mağlup etmesi gerekiyor. İspanya’nın genel averajı +19 seviyesindeyken millilerin averajı +5. Bu nedenle Türkiye’nin 7 farklı galibiyeti, ikili averajın eşitlenmesiyle birlikte genel averajda liderliği getirecek tek ihtimal olarak öne çıkıyor. Bunun dışındaki her sonuçta ise İspanya Dünya Kupası’na direkt gidecek, Türkiye ise play-off oynayacak.