İspanya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki son karşılaşmasına İspanya deplasmanında çıkmaya hazırlanıyor. Bulgaristan karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle play-off biletini garantileyen ay-yıldızlılar, şimdi gözünü grubun lideri İspanya’ya çevirmiş durumda. Futbolseverler ise büyük önem taşıyan bu maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor.
İspanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son haftasında İspanya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. 18 Kasım Salı günü Sevilla’daki La Cartuja Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede Türkiye, hem puan eşitliğini yakalamayı hem de averaj hesaplarıyla liderlik için son bir fırsat yaratmayı hedefliyor.
Türkiye play-off biletini garantiledi
A Milli Takım, Bulgaristan’ı Bursa’da 2-0 mağlup ederek grupta ilk iki sırayı garantilemeyi başardı. Bu sonuçla play-off mücadelesine katılma hakkını elde eden milliler, gruptaki dördüncü galibiyetini aldı ve puanını 12’ye yükseltti. Rakibi İspanya ise Gürcistan’ı 4-0 mağlup ederek 15 puanla liderliğini sürdürdü. Son haftaya girilirken Türkiye, İspanya’nın üç puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Türkiye Dünya Kupası’na nasıl direkt katılır?
A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılma ihtimali matematiksel olarak sürüyor ancak bunun gerçekleşmesi oldukça zor bir senaryoya dayanıyor. Türkiye’nin direkt Dünya Kupası bileti alabilmesi için İspanya’yı deplasmanda en az yedi farkla mağlup etmesi gerekiyor. İspanya’nın genel averajı +19 seviyesindeyken millilerin averajı +5. Bu nedenle Türkiye’nin 7 farklı galibiyeti, ikili averajın eşitlenmesiyle birlikte genel averajda liderliği getirecek tek ihtimal olarak öne çıkıyor. Bunun dışındaki her sonuçta ise İspanya Dünya Kupası’na direkt gidecek, Türkiye ise play-off oynayacak.
Play-off sistemi nasıl işleyecek?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak. Kalan dört kontenjan ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek dört takımın yer aldığı toplam 16 takımlı play-off turunda dağıtılacak. Yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026’da, final mücadeleleri ise 31 Mart 2026’da tek maç eleme usulüyle oynanacak. Türkiye, kurallar gereği yarı final maçını kendi sahasında oynama avantajına sahip olacak. Finalin ev sahibi ise kura çekimiyle belirlenecek.
Milli takımda hazırlıklar sürüyor
A Milli Takım, İspanya maçının hazırlıklarını İstanbul’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürüyor. Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanlar ısınma, pas çalışmaları ve taktik organizasyonlarla devam etti. Bulgaristan karşılaşmasında ilk 11’de görev yapan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu idmana katılmadı. Üç oyuncunun durumu yapılacak son değerlendirmelerle netleşecek. Milli takım, yarın yapacağı son antrenmanın ardından öğleden sonra Sevilla’ya hareket edecek.