Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul elektrik kesintisi programı açıklandı: İşte 4 Kasım AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler

İstanbul elektrik kesintisi programı açıklandı: İşte 4 Kasım AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler

20:353/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

BEDAŞ ve AYEDAŞ, 4 Kasım Salı günü İstanbul'da yapılacak planlı bakım ve arıza çalışmalarını duyurdu. İstanbul'un birçok ilçesinde uygulanacak elektrik kesintileri bölgelere göre farklı saatler arasında gerçekleşecek. Peki hangi ilçede elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman verilecek? İşte güncel İstanbul elektrik kesintisi programı...

İstanbul'da planlı bakım, yatırım programı çalışması, arıza gibi durumlarda elektrik kesintileri uygulanabiliyor. Bu kapsamda Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) 4 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Vatandaşların da yakından takip ettiği İstanbul elektrik kesintilerinin hangi ilçe ve mahallelerde yapılacağı da netleşmiş oldu. İşte yarın İstanbul'da yapılacak elektrik kesintisi detayları...


İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI (4 KASIM 2025)

#i̇stanbul
#bedaş
#ayedaş
#elektrik kesintisi
#i̇stanbul elektrik kesintisi
#Elektrikler ne zaman gelecek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg Kasım 2025 kampanyasını duyurdu: Togg TX10 ve T10F için 800 bin TL faizsiz finansman seçeneği