İstanbul Üniversitesi Vakıfları burs başvuru şartları neler?

-Vakıflarımız tarafından yapılacak eğitim ve buluşmalara katılmak.

-T.C. vatandaşı olmak.

-İstanbul Üniversitesi örgün-lisans öğrencisi olmak.

-Mal varlığı ve gelir durumuna göre ihtiyaç sahibi olmak.

-Not ortalaması 4’lük sisteme göre 2.5 ve üzeri olmak. (Üniversiteye bu yıl giriş yapanlar için bu şart aranmayacaktır)

-1996 yılı ve sonrasında doğmuş olmak.

İstanbul Üniversitesi Vakıfları bursu alacak öğrencilerden istenen belgeler neler?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerden daha sonra aşağıdaki belgeler istenecektir.

T.C. kimlik belgesi (pdf olarak)

İkametgah (e-devlet’ten)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet’ten)

Öğrenci belgesi (e-devlet’ten)

Transkript (devam eden öğrenciler için)

Aile gelir durumunu gösteren belgeler (sgk kaydı, maaş bordrosu, emekli belgesi vb)

Aile mal varlığını gösteren belgeler (tapu, araç kaydı vb)

Banka hesap bilgileri.