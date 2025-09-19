İstanbul Üniversitesi Vakıfları, 2025-2026 akademik yılı için karşılıksız burs başvurularını öğrencilere açtı. Öğrenciler, burs imkanından yararlanmak için 5 Ekim 2025 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Peki İstanbul Üniversitesi Vakıfları burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır, kimler başvurabilir, sağlanan burs miktarı ne kadar?
İstanbul Üniversitesi Vakıfları‘nın burs başvuruları başladı. İstanbul Üniversitesi Vakıfları, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için karşılıksız burs başvurularını online olarak iuvakiflari.org üzerinden kabul ediyor. Yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan, İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı, Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi’ne Yardım Vakfı, Evrendilekler Vakfı gerekli şartları sağlayan yüzlerce öğrenciyi her yıl karşılıksız burslarla desteklemektedir. Peki İstanbul Üniversitesi Vakıfları karşılıksız burs başvurusu nasıl yapılır şartları neler?
İstanbul Üniversitesi Vakıfları burs başvurusu ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Vakıfları‘nın burs başvuruları başladı. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı burs başvuruları 5 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
-İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı,
-Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi’ne Yardım Vakfı,
-Evrendilekler Vakfı gerekli şartları sağlayan yüzlerce öğrenciyi her yıl karşılıksız burslarla desteklemektedir.
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı burs başvuruları 18 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında bu form üzerinden yapılacaktır.
Burs başvuru sonuçları Ekim ayı sonuna kadar, formda girdiğiniz e-posta adreslerinize gönderilecektir. Olumsuz sonuçlanan adaylara da e-posta yoluyla bilgi verilecektir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz ilk burslarını Kasım ayının ilk haftasında alacaklardır.
İstanbul Üniversitesi Vakıfları bursu ne kadar?
İstanbul Üniversitesi Vakıfları, bu yıl burs miktarı aylık 3.000 ₺ olarak belirlenmiş olup, herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Burslar 9 ay boyunca bursiyerlerin vakfa bildirecekleri banka hesap numaralarına her ayın ilk yedi günü içinde yatırılmaktadır." denildi.
İstanbul Üniversitesi Vakıfları burs başvuru şartları neler?
-Vakıflarımız tarafından yapılacak eğitim ve buluşmalara katılmak.
-T.C. vatandaşı olmak.
-İstanbul Üniversitesi örgün-lisans öğrencisi olmak.
-Mal varlığı ve gelir durumuna göre ihtiyaç sahibi olmak.
-Not ortalaması 4’lük sisteme göre 2.5 ve üzeri olmak. (Üniversiteye bu yıl giriş yapanlar için bu şart aranmayacaktır)
-1996 yılı ve sonrasında doğmuş olmak.
İstanbul Üniversitesi Vakıfları bursu alacak öğrencilerden istenen belgeler neler?
Burs almaya hak kazanan öğrencilerden daha sonra aşağıdaki belgeler istenecektir.
T.C. kimlik belgesi (pdf olarak)
İkametgah (e-devlet’ten)
Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet’ten)
Öğrenci belgesi (e-devlet’ten)
Transkript (devam eden öğrenciler için)
Aile gelir durumunu gösteren belgeler (sgk kaydı, maaş bordrosu, emekli belgesi vb)
Aile mal varlığını gösteren belgeler (tapu, araç kaydı vb)
Banka hesap bilgileri.