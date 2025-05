Türkiye'nin farklı noktalardan büyük, küçük, orta şiddetli depremler meydana gelebiliyor. Vatandaşlar gün gün çevre illerde de hissedilen deprem listelerini araştırıyor. AFAD ve Kandilli tarafından deprem listeleri an be an güncelleniyor. İstanbul'da 23.36'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını arıyor. Peki ama en son nerede deprem oldu? İstanbul depremi öncü müydü, artçılar olacak mı? İşte 21 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri son dakika yaşanan depremler listesi

AFAD: Büyükçekmece merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'da Büyükçekmece'de saat 23.36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin derinliği 8.16 km. olarak ölçüldü. Deprem Tekirdağ'da da hissedildi.





AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:11'de Ermenistan Shirak - Kars Akyaka merkezli bir deprem meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.16 kilometre derinliğinde kaydedildi.



Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

