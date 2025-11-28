İZSU İzmir su kesintisi Aralık 2025 programı açıklandı: İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte kesinti takvimi

İzmir’in can damarı kritik eşikte

İzmir’in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı, kuraklık nedeniyle tarihinin en düşük seviyesini görerek alarm veriyor. Geçen yıl bu dönemde yüzde 11.74 olan su seviyesi, bugün sadece yüzde 1.12 olarak ölçüldü. Balçova ve Gördes barajlarında ise su tamamen tükendi.





İzmir’de son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanırken, kentin su tedarikinde hayati rol oynayan Tahtalı Barajı’nda su seviyesi rekor düzeyde düştü. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan güncel baraj verilerine göre, Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 1.12 seviyesine indi.





Geçen yıla göre korkutan düşüş

Geçen yıla kıyasla ölçülen veriler, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. 26 Kasım 2024’te Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 11.74 iken, bu oran bir yıl içinde yaklaşık on kat azalarak yüzde 1.12’ye geriledi.



