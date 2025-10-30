KOSGEB başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler? Geri ödemeler 3 yıl sonra başlıyor

KOSGEB’in 2025 yılı 3. dönem Girişimci Destek Programı için başvuru süresi yarın sona eriyor. İş kurmak veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler, bu program kapsamında 2 milyon TL’ye kadar finansal destek alma fırsatına sahip olacak. Yazılım, bilişim, danışmanlık, imalat ve Ar-Ge gibi katma değeri yüksek sektörlerde faaliyet gösteren girişimciler; personel, makine-teçhizat, yazılım lisansı ve hizmet alımı gibi giderleri için destekten yararlanabilecek.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı’nda başvurular yarın sona eriyor. 2025 yılı üçüncü döneminde uygulanan program, Türkiye genelinde yeni iş kurmak veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansal destek sağlıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen destek, özellikle bilişim, yazılım, danışmanlık, imalat ve bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcileri kapsıyor. Geri ödeme planına göre, verilen desteklerin ödemesi 36 ay sonra başlayacak.
Girişimcilere büyüme fırsatı
KOSGEB’in Girişimci Destek Programı, işletmelerin sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor. İş kurma ve geliştirme desteği sayesinde girişimciler, personel giderleri, makine-teçhizat alımı, yazılım lisansları ve hizmet alımı gibi kritik kalemlerde mali destekten yararlanabiliyor.
Bu yılın ilk iki döneminde programdan 1127 proje faydalandı ve toplam 1 milyar 620 milyon TL destek sağlandı. Böylece birçok yeni işletme, KOSGEB desteğiyle faaliyet alanını genişletme fırsatı buldu.
Hangi sektörler destekleniyor?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada girişimcilerin hangi alanlarda destek alabileceğini şu ifadelerle paylaştı:
“İşini kurmak ve büyütmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. İmalat, bilişim, danışmanlık ve bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin personel, makine, yazılım ve hizmet giderlerine katkı sunuyoruz.”
Program kapsamında, özellikle telekomünikasyon, bilgisayar programlama, veri işleme, barındırma ve Ar-Ge faaliyetleri gibi yüksek katma değerli sektörler öncelikli olarak destekleniyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor
KOSGEB Girişimci Destek Programı’na başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. 1 Ekim’de başlayan başvurular 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, KOSGEB’in çevrim içi portalı aracılığıyla gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvuru sürecini tamamlayabiliyor.
Geri ödeme planı 3 yıl sonra başlıyor
KOSGEB, girişimcilerin işlerini rahat bir şekilde büyütebilmesi için geri ödeme planını da kolaylaştırdı. Destekten yararlanan işletmeler, ilk 36 ay boyunca geri ödeme yapmayacak. Bu süreçte işletmelerin büyüme ve istihdam potansiyelinin artması hedefleniyor.