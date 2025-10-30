KOSGEB başvuruları ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler? Geri ödemeler 3 yıl sonra başlıyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı’nda başvurular yarın sona eriyor. 2025 yılı üçüncü döneminde uygulanan program, Türkiye genelinde yeni iş kurmak veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansal destek sağlıyor.





Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen destek, özellikle bilişim, yazılım, danışmanlık, imalat ve bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcileri kapsıyor. Geri ödeme planına göre, verilen desteklerin ödemesi 36 ay sonra başlayacak.