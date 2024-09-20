KPSS Ön Lisans oturumu 1 Eylül Pazar günü yapıldı. Ön lisans sınavına katılım sağlayan adaylar ÖSYM’den gelecek 2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı duyurusunu bekliyor. ÖSYM sonuç sorgulama ekranı üzerinden KPSS ön lisans 2024 sonuçları bugün açıklanacağı kılavuzda yer almıştı. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı?
2024 KPSS Önlisans sınav sonuçları ile ilgili güncel bilgiler adaylar tarafından merak ediliyor. 1 Eylül’de gerçekleştirilen KPSS önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Ön lisans KPSS sonuçlarınızı öğrenmek için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresine girmeniz gerekmektedir. Sonuç ekranında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda doğru ve yanlış cevapladığınız soru sayıları, aldığınız puanlar gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki 2024 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS sınav sonucu sorgulama ekranı.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçları açıklandı. KPSS önlisans sınavında adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarından 120 soru yöneltildi. Adaylar KPSS önlisans sonuçları ile birlikte iki yıl boyunca kamu kurumlarında açılan kadrolara başvuru yapabilecekler. ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre 2024 KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 Cuma günü erişime açıldı.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre sınav sonuçları, 20 Eylül’de ÖSYM sınav sonucu sayfasında erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sınav sonuç ekranında Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından elde edilen puan ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacaktır. Sınav sonuçları mobil uygulama üzerinden de sorgulanabilir. KPSS önlisans sonuçları, adaylara basılı olarak bildirilmeyecektir. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmündedir.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu bildirdi. Aday odaklı düşünme anlayışını genişleterek sürdürdüklerini kaydeden Ersoy, "2022-KPSS Ön Lisans 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135'e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.
Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini vererek, "Sınava 2 bin 535 engelli aday katılacak ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttük. Sınavda 164 bin 53 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak." bilgisini paylaştı.
Ersoy, 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu belirterek, en fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini, Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısının ise 588 olduğunu kaydetti.
Sınava başvuran kadın aday sayısının 743 bin 725 olduğunu bildiren Ersoy, erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğunu ifade etti.