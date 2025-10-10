KPSS P1, P2, P3 PUANLA ALIM YAPAN KURUMLAR: KPSS P1, P2, P3 puanla alım yapan kurumlar ve meslekler hangileri?

KPSS A Grubu sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından en çok tercih edilen P1, P2 ve P3 puan türleriyle hangi kurumlara atanabileceklerini araştırıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen adaylar için bu puan türleri büyük önem taşıyor. İşte P1, P2, P3 puan türleriyle alım yapılan meslekler ve kurumlar…

1 /4 Eylül ayında tamamlanan KPSS A Grubu oturumlarının ardından gözler, atama sürecinde belirleyici olan puan türlerine çevrildi. Özellikle P1, P2 ve P3 puan türleri, kamu personeli alımlarında en fazla talep gören alanlar arasında yer alıyor. Adaylar şimdi bu puanlarla hangi mesleklerde istihdam edilebileceklerini öğrenmek istiyor.

2 /4 KPSS P1 NEDİR? KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır. P1 ile alım yapan kurumlar şöyle: Müfettiş Yardımcısı Uzman Yardımcısı Denetmen Yardımcısı Bakanlık mühendislik kadroları Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Sermaye Piyasası Kurulu

3 /4 KPSS P2 NEDİR? KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir. P2 ile alım yapan kurumlar: Diyanet İşleri Uzman YardımcısıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman YardımcısıKalkınma Bankası Uzman Yardımcısıİdari Hakimlik Müfettiş Yardımcısı