Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS P1, P2, P3 PUANLA ALIM YAPAN KURUMLAR: KPSS P1, P2, P3 puanla alım yapan kurumlar ve meslekler hangileri?

KPSS P1, P2, P3 PUANLA ALIM YAPAN KURUMLAR: KPSS P1, P2, P3 puanla alım yapan kurumlar ve meslekler hangileri?

10:3410/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

KPSS A Grubu sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından en çok tercih edilen P1, P2 ve P3 puan türleriyle hangi kurumlara atanabileceklerini araştırıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen adaylar için bu puan türleri büyük önem taşıyor. İşte P1, P2, P3 puan türleriyle alım yapılan meslekler ve kurumlar…

Eylül ayında tamamlanan KPSS A Grubu oturumlarının ardından gözler, atama sürecinde belirleyici olan puan türlerine çevrildi. Özellikle P1, P2 ve P3 puan türleri, kamu personeli alımlarında en fazla talep gören alanlar arasında yer alıyor. Adaylar şimdi bu puanlarla hangi mesleklerde istihdam edilebileceklerini öğrenmek istiyor.

KPSS P1 NEDİR?

KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.

P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS P2 NEDİR?

KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.

P2 ile alım yapan kurumlar:

Diyanet İşleri Uzman YardımcısıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman YardımcısıKalkınma Bankası Uzman Yardımcısıİdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 NEDİR?

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.

P3 ile alım yapan kurumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

Adalet Bakanlığı, Adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı

#KPSS
#Kpss P1
#Kpss P2
#Kpss P3
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM promosyon ihalesi tarihi ne zaman? 2025 Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu ne kadar, açıklandı mı?