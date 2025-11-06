KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME TARİHLERİ: KYK 3 aylık toplu para ödeme tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, 3 aylık toplu ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alacak. Peki KYK burs sonuçları nereden sorgulanır, 3 aylık toplu ödeme ne zaman hesaplara yatacak?
KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN?
Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Ancak 3 aylık toplu ödemenin ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Taahhütname onayının ardından Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir. Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz. Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.
KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
KYK burs ücreti 2025 Ocak ayı itibarıyla ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı için bu ücretlerin güncellenmesi bekleniyor.