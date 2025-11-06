KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME TARİHLERİ: KYK 3 aylık toplu para ödeme tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Taahhütname onayının ardından Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir. Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz. Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.