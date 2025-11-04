KYK burs miktarı ne kadar? 2025-2026 KYK bursu kaç TL oldu, ne zaman yatacak, toplu ödeme var mı? İşte KYK burs öğrenim kredisi ücretleri





Ödemeler ne zaman başlayacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onayı işlemlerini tamamladıktan sonra ödemelerini almaya başlayacak.

İlk defa burs/kredi alacak öğrenciler için ödemeler, öğretim yılının başladığı Ekim ayından itibaren yapılacak şekilde hesaplara yatırılacak.





Bazı yıllarda olduğu gibi toplu ödeme yapılması da gündemde olsa da, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.





Ekim ve Kasım aylarını kapsayan ilk ödeme, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre gerçekleştirilecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak. Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.



