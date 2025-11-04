KYK burs miktarı ne kadar? 2025-2026 KYK bursu kaç TL oldu, ne zaman yatacak, toplu ödeme var mı? İşte KYK burs öğrenim kredisi ücretleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs-kredi başvuru sonuçları bugün belli oldu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs miktarları, bu yıl da gündemin en çok aranan konularından biri oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler sorgulama işlemlerini gerçekleştirirken, 2025-2026 yılı KYK burs öğrenim kredisi miktarlarını ve ödemelerin ne zaman yapılacağını da araştırmaya başladı. İşte güncel KYK burs kredi ücretleri ve resmi açıklamalar...
KYK burs-öğrenim kredisi sonuçları belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK burs-kredi sonuçları ile taahhütname oyanı işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek. KYK sonuçlarıyla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrenciler KYK burs miktarlarının ne kadar olduğunu, ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini de yakından takip ediyor. İşte 2025-2026 yılı KYK burs-kredi ücretlerine dair tüm detaylar...
KYK burs-kredi sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiği bildirildi.
2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi ücretleri belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından yüz binlerce üniversite öğrencisi gözünü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için geçerli olacak KYK burs ve kredi ücretlerine çevirdi.
2025 yılı KYK burs ücreti ne kadar?
2025 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine ödenen KYK burs ve öğrenim kredisi miktarı 3.000 TL olarak belirlenmişti.
Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise 6.000 TL burs/kredi ödemesi yapılmıştı.
Yeni yıl yaklaşırken gözler, bu tutarların 2026 yılı itibarıyla ne kadar artacağına çevrildi.
2026 zam beklentisi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi burs ve kredi miktarlarını Aralık ayında yeniden değerlendiriyor.
Henüz resmi açıklama yapılmasa da, kulislerde burs ve kredi ödemelerine %30 ila %50 arasında zam geleceği konuşuluyor.
Bu oranlar gerçekleşirse:
%30 zamla aylık ödeme 3.900 TL’ye,
%40 zamla 4.200 TL’ye,
%50 zamla ise 4.500 TL’ye kadar yükselebilecek.
Ödemeler ne zaman başlayacak?
KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden taahhütname onayı işlemlerini tamamladıktan sonra ödemelerini almaya başlayacak.
İlk defa burs/kredi alacak öğrenciler için ödemeler, öğretim yılının başladığı Ekim ayından itibaren yapılacak şekilde hesaplara yatırılacak.
Bazı yıllarda olduğu gibi toplu ödeme yapılması da gündemde olsa da, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Ekim ve Kasım aylarını kapsayan ilk ödeme, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre gerçekleştirilecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak. Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.
Burslar nasıl çekiliyor?
KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Taahhütname onayından sonra her öğrenciye özel olarak Bankkart Genç hesabı açılıyor.
Ödemeler bu karta yatırılıyor ve öğrenciler kartlarını şubeden ya da mobil uygulama üzerinden teslim alabiliyor.