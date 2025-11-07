KYK BURSU İLK ÖDEME TARİHİ 2025: 2025-2026 KYK burs/kredi ödemesi hangi tarihte hesaplara yatacak?

Ancak Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.