KYK BURSU İLK ÖDEME TARİHİ 2025: 2025-2026 KYK burs/kredi ödemesi hangi tarihte hesaplara yatacak?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Üniversite öğrencileri, taahhütname onay sürecinin ardından bursların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ödemeleri hangi tarihte yapılacak, burslar 3 aylık peşin mi yatırılacak?
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor. KYK taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin Aralık-Ocak ayı gibi başlaması bekleniyor.
KYK BURS ÖDEMELERİ 3 AYLIK PEŞİN OLARAK MI ÖDENECEK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Ancak Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlenmişti. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık-Ocak ayı içerisinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.