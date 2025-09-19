KYK E DEVLET BURS BAŞVURU EKRANI 2025: 2025-2026 KYK burs/kredi başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi başvuruları, üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi burs ve kredi takvimine çevrildi. Başvuru tarihleri, izlenecek adımlar ve 2025-2026 döneminde ödenecek tutarlar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.
Üniversite hayatına adım atan öğrenciler için KYK burs ve kredi başvuruları kritik önem taşıyor. Hem barınma hem de eğitim masraflarında destek arayan öğrenciler, “Başvurular başladı mı, e-Devlet üzerinden nasıl yapılacak, bu yıl ödenecek burs miktarı ne kadar olacak?” sorularına yanıt arıyor.
KYK BURS, KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAR?
KYK burs, kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı. Bu yıl için başvuru tarihleri duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.
KYK BURS, KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs, kredi başvuru işlemleri e Devlet sistemi üzerinden alınacak.
KYK BURS, KREDİ NE KADAR?
KYK burs, kredi Ocak 2025'ten itibaren 3 bin TL olmuştu. Bu miktar güncellenirse haberimize ekleyeceğiz.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler