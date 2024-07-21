• Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.