2024 LGS yerleştirme sonuçlarında tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını erişime açılacak. 17 Temmuz’da sona eren 2024 LGS tercih takviminde şimdi gözler MEB LGS yerleştirme sonuçlarında. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS tercih sonucu sorgulama Ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı aranıyor. LGS kapsamındaki lise tercihleri, 28 Haziran 17 Temmuz arasında yapıldı. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 MEB LGS tercih yerleştirme sonuçları ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri geride kaldı. MEB'in yayımladığı bilgiler ve puanları kapsamında tercihlerini yapan liseli adayları tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.
MEB LİSE TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.
2024 LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak.
LGS tercih yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, “29 Temmuz 2024 ve 05 Ağustos 2024” tarihlerinde ilan edilecek.
Ortaöğretim Kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;
Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.
• Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.
Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.
Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.