LGS sınav sonuçları için milyonlarca öğrenci nefesini tutup ‘LGS sonuçları bugün açıklanır mı?’ sorusuna cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, LGS sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Peki MEB 204 LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 LGS sonuç sorgulama ekranı.
LGS sınav sonuçları MEB tarafından açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. LGS sınavına katılım sağlayan 8. sınıf öğrencileri ile veliler 2024 LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS merkezi sınav sonucunu erişime açtı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte LGS sınav sonuçları haberinin detayları.
LGS sonuçları bugün açıklanır mı? MEB 204 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak. MEB 2024 LGS sonuçlarını saat 10:00'da erişime açacak. Öğrencilere 2024 LGS sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
MEB LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
LGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi olan meb.gov.tr adresinden bakılıyor. Öğrenciler LGS sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini girerek sonuçları öğrenmeye başladılar.
2024 LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. MEB tarafından LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte lise tercihleri de başlayacak. Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.
LGS sınavına girmeyenler liselere nasıl yerleşecek?
LGS sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.
Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak LGS'ye girmeden hangi okula gidilir?DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
LGS sınavı saati, soru sayısı sınav süresi
Merkezi sınav yani 2024 LGS, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapıldı. Sınav 09.30'da başladı. LGS birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.
LGS ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.