Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? İşte muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri

Liverpool - Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında bu akşam Liverpool sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Dev mücadeleye dakikalar kala, futbolseverler maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de yer alması bekleniyor. Peki Liverpool Real Madrid maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Maç şifresiz canlı izlenebilecek mi? İşte Liverpool Real Madrid maçından son gelişmeler ve dev maçın canlı yayın kanal bilgileri.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Devler sahnesinde bu haftanın en çok merak edilen karşılaşması kuşkusuz Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak olan mücadele olacak. İngiltere’nin efsane kulübü Liverpool, taraftarı önünde İspanyol devi Real Madrid’i konuk ediyor. Futbolseverler ise maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz olup olmayacağını araştırıyor.
Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında oynanacak olan Liverpool-Real Madrid karşılaşması, 4 Kasım 2025 Salı günü Anfield Stadyumu’nda oynanacak. Dev mücadele, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.
Liverpool-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgileri. Liverpool-Real Madrid maçı Türkiye’de Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şu ana kadar karşılaşmanın şifresiz yayınlanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yani maç, yalnızca abonelik sistemi üzerinden izlenebilecek.
İki takımın son durumu
Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi, Anfield’da alacağı galibiyetle puanını avantajlı bir konuma taşımak istiyor. Ancak kırmızılarda Alisson, Frimpong ve Isak gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Real Madrid cephesinde ise işler yolunda. Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon henüz puan kaybetmedi. Bu zorlu deplasmanda gözler genç yıldız Arda Güler’de olacak. İspanyol basınına göre milli oyuncumuzun bu maçta ilk 11’de başlaması bekleniyor.
Liverpool - Real Madrid muhtemel 11’ler
Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike
Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappé
Dev mücadeleye geri sayım başladı
İki takım daha önce birçok kez karşı karşıya geldi ve bu maçların çoğunda Real Madrid üstünlüğünü korudu. Ancak Liverpool, Anfield’daki atmosferiyle Avrupa gecelerinde fark yaratmayı hedefliyor.
Futbolseverler için Salı gecesi, Şampiyonlar Ligi’nde tam anlamıyla bir futbol şöleni olacak.