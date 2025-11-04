Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? İşte muhtemel 11'ler ve yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Devler sahnesinde bu haftanın en çok merak edilen karşılaşması kuşkusuz Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak olan mücadele olacak. İngiltere’nin efsane kulübü Liverpool, taraftarı önünde İspanyol devi Real Madrid’i konuk ediyor. Futbolseverler ise maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz olup olmayacağını araştırıyor.