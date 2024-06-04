"Memur 5-6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı belli oldu. Memur maaşları 2024 temmuz ayında enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile artacak. Peki kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor Temmuz maaşları ne kadar olacak?

1 / 8 "Memur 5-6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Emekli memur Temmuz maaş farkı yüzde kaç?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur zammı temmuz ayında kesinleşecek. Öte yandan TÜİK'in mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla 5 aylık memur enflasyon farkı netleşti. Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon beklentisi de belli oldu. Peki emekli maaş farkı hesaplandı mı? İşte güncel hesaplamalar...

2 / 8 MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

3 / 8 2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 10 olarak hesaplanacak.

4 / 8 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 1 VERİ KALDI Emekli ve memur zammının kesinleşmesine 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar kesinlik kazanacak.

5 / 8 5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72 Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi. Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu: 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

6 / 8 Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.

7 / 8 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86 Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor. Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.