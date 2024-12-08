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Öğretmen, memur, doktor, mühendis, komiser maaş tablosu netleşiyor

Öğretmen, memur, doktor, mühendis, komiser maaş tablosu netleşiyor

14:098/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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TÜİK'in duyurduğu 2024 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 47,09 oldu. Peki Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları ne kadar? İşte memur enflasyon farkı ile zam tablosu.

Ocak ayına kısa bir süre kala emekli maaş zammı hesaplama tablosu yıl sonuna doğru artmaya başladı. SGK emekli maaş zammı 2025 Ocak için araştırmalar yoğunluk kazandı. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Peki Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşı ne kadar? 2025 memur enflasyon farkı zam oranı nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyurduğu 2024 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 47,09 oldu. Bu veriler doğrultusunda, (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 5 aylık dönemde yüzde 14,57'lik bir artış yapılması kesinleşti.

Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşı ne kadar?

2025 Ocak zamlı memur maaşları unvanlara göre maaş tablosu öğretmen, polis, mühendis, doktor, hemşire, avukat maaşları.

5 AYLIK ORANA GÖRE YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Memur (Üniversite mezunu) 45.061

Araştırma Görevlisi (7/1) 63.196

Uzman Doktor (1/4) 108.010

Mühendis (1/4) 66.971

Avukat ( 1/4) 62.958

Şube Müdür (Lisans) 65.651

Uzman Öğretmen 58.035

Öğretmen (1/4) 52.366

Profesör (1/4) 95.361

Başkomiser (3/1) 64.405

Polis memuru (8/1) 58.308

Hemşire (Lisans 5/1) 52.892

Vaiz (1/4) 54.738

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 316 liraya yükselebilir.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.

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