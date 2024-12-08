EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 316 liraya yükselebilir.