TÜİK'in duyurduğu 2024 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 47,09 oldu. Peki Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları ne kadar? İşte memur enflasyon farkı ile zam tablosu.
Ocak ayına kısa bir süre kala emekli maaş zammı hesaplama tablosu yıl sonuna doğru artmaya başladı. SGK emekli maaş zammı 2025 Ocak için araştırmalar yoğunluk kazandı. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Peki Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşı ne kadar? 2025 memur enflasyon farkı zam oranı nedir?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyurduğu 2024 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 47,09 oldu. Bu veriler doğrultusunda, (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 5 aylık dönemde yüzde 14,57'lik bir artış yapılması kesinleşti.
Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşı ne kadar?
2025 Ocak zamlı memur maaşları unvanlara göre maaş tablosu öğretmen, polis, mühendis, doktor, hemşire, avukat maaşları.
5 AYLIK ORANA GÖRE YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Memur (Üniversite mezunu) 45.061
Araştırma Görevlisi (7/1) 63.196
Uzman Doktor (1/4) 108.010
Mühendis (1/4) 66.971
Avukat ( 1/4) 62.958
Şube Müdür (Lisans) 65.651
Uzman Öğretmen 58.035
Öğretmen (1/4) 52.366
Profesör (1/4) 95.361
Başkomiser (3/1) 64.405
Polis memuru (8/1) 58.308
Hemşire (Lisans 5/1) 52.892
Vaiz (1/4) 54.738
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 316 liraya yükselebilir.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.