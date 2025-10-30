Memura 2026 zam oranı hesaplandı: Taban maaşa 1.000 TL ilave %11 oranında toplu sözleşme artışı! Öğretmen, hemşire, polis maaş zammı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş artışında belirleyici olacak enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ocak ayında uygulanacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Kasım’da açıklayacağı Ekim ayı enflasyon rakamıyla birlikte netleşmeye başlayacak. Üç aylık veriler, maaş artışında temel tabloyu ortaya koyacak.
Memur ve memur emeklileri için maaş zammı hesabında kritik süreç devam ediyor. TÜİK’in 3 Kasım Pazartesi günü duyuracağı Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte, Ocak zammına yön verecek üç aylık oran kesinleşecek. Ekonomistler, yıl sonu enflasyon tahminlerinin maaş artışını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ
Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekim ayında TÜFE’nin yüzde 2,34 artması bekleniyor. Bu beklenti, yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık %10,02’lik bir enflasyona işaret ediyor.
MEMURA VE EMEKLİYE "FARK"LI ZAM
Memur maaşları, her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamına göre artırılıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme uyarınca 2026’nın ilk yarısında memur ve memur emeklilerine %11 oranında zam yapılacak. Ayrıca taban aylıklara 1.000 TL ilave ödeme eklenecek.
Yılın ikinci yarısında zam oranı %7, 2027’nin ilk yarısında %5, ikinci yarısında ise %4 olarak uygulanacak.
MERKEZ BANKASI BEKLENTİLERİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ
Merkez Bankası’nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon tahminini %29,86’dan %31,77’ye yükseltti. Geçtiğimiz ay %2,05 olarak beklenen ekim TÜFE artışı, bu ay %2,34 seviyesine çıkarıldı. Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranı %12,94’e ulaşacak. Böylece memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı %7,56 olarak hesaplanıyor. Bu orana %11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde toplam artış oranı %19,39’a yükseliyor.
YENİ DÖNEMDE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN LİRAYI AŞABİLİR
Mevcut durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL seviyesinde bulunuyor.
Yüzde 19,39’luk artış ve ilave 1.000 TL eklendiğinde, bu tutarın 61 bin 296 TL’ye kadar çıkması öngörülüyor. Memur emeklileri için de benzer bir oran söz konusu.
Şu anda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, tahminlerin gerçekleşmesi halinde 28 bin 68 TL’ye yükselecek.
POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE VAİZ MAAŞLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ
Zam oranı, her meslek grubunun maaş kalemlerine farklı yansıyacak. Bu kapsamda polis, öğretmen, hemşire ve vaiz maaşlarında dikkat çekici artışlar bekleniyor. Tahminler gerçekleşirse, orta kademe bir öğretmenin maaşı yaklaşık 58 bin TL’den 69 bin TL’ye; bir polis memurunun maaşı ise 60 bin TL’den 71 bin TL’ye çıkacak.