Memura 2026 zam oranı hesaplandı: Taban maaşa 1.000 TL ilave %11 oranında toplu sözleşme artışı! Öğretmen, hemşire, polis maaş zammı...

YENİ DÖNEMDE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Mevcut durumda en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL seviyesinde bulunuyor.

Yüzde 19,39’luk artış ve ilave 1.000 TL eklendiğinde, bu tutarın 61 bin 296 TL’ye kadar çıkması öngörülüyor. Memur emeklileri için de benzer bir oran söz konusu.

Şu anda 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı, tahminlerin gerçekleşmesi halinde 28 bin 68 TL’ye yükselecek.