Ekonomi çevrelerinde gözler, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalardaki hareketliliği yakından etkileyecek toplantı öncesinde belirsizlik sürerken, atılacak adımın enflasyon ve döviz kurları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz indirecek mi, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.

Merkez Bankası faiz indirecek mi, beklenti yen yönde? Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.