Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi: TCMB faizi ne yapacak indirecek mi, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası’nın kritik faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Piyasalar, açıklanacak enflasyon verilerini yakından izlerken gözler bir yandan da Para Politikası Kurulu’nun toplantı takvimine çevrilmiş durumda. “Merkez Bankası faiz kararını hangi tarihte duyuracak?” sorusu yatırımcıdan vatandaşa kadar herkesin gündeminde. Peki, Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantında faizlerde indirim bekleniyor mu? İşte TCMB’nin 2025 faiz kararı takvimi ve olası senaryolar.

1 /5 Merkez Bankası'nın faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Enflasyon verilerinin yakından takip edildiği bu dönemde, vatandaşlar toplantı tarihlerini merakla araştırıyor. "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman duyurulacak?" sorusu her geçen gün daha fazla gündeme gelirken, ekonomi çevreleri kararın etkilerini tartışıyor. Peki, TCMB faiz artıracak mı yoksa indirecek mi? İşte Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi.

2 /5 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Karar saat 14.00'de açıklanacak.

3 /5 Merkez Bankası faiz indirecek mi? Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.

4 /5 Merkez Bankası rezervleri 178,9 milyar dolara yükseldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Eylül'de 84 milyar 499 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.