Mersin’de yaşanan ani elektrik kesintisi sonrası kent genelinde birçok vatandaş, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Kesintinin nedeni ve yeniden enerji verileceği saatle ilgili açıklamalar merak konusu olurken, gözler yetkili kurumların duyurularına çevrildi. Enerjinin ne zaman normale döneceğine dair güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz. İşte 28-29 Kasım Mersin elektrik kesintisi detayları.

1 /8 Mersin'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), kent genelindeki şebeke modernizasyonu, bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar'da gün boyunca farklı saat aralıklarında enerji verilemeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, planlı kesintilerin teknik zorunluluk çerçevesinde yürütüleceği, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hatlara yeniden enerji sağlanacağı belirtildi. İşte 28-29 Kasım Mersin elektrik kesintisi detayları.

2 /8 MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? 1) 09:30 – 17:30 Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Halil Giran, Sahil, 49232, 49221, 49234, 49235, Balaban, 49229, 49236, Sahil Yolu Bitiş Saati: 17:30

2) 09:30 – 17:30 Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Söğütlüpınar, Cennet Bitiş Saati: 17:30

3) 09:45 – 17:45 Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Yahya Kemal Beyatlı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çaltana, Söğütlüpınar, Cennet, Karanfil, Yeni Yol, 45115, 45117, 45119, Arif Nihat Asya, 45109 Bitiş Saati: 17:45

3 /8 Anlık Arızalar Aşağıdaki bölgelerde arıza vardır; enerji en kısa sürede verilecektir. Bitiş saati belirtilmemiştir. Çamlıca – Koru Sokak Viranşehir – 34338 Sokak Çamlıca – Vatan Sokak Viranşehir – 34315 Sokak Fatih – 30034 Sokak Atatürk – 31104 Sokak Atatürk – 31057 Sokak Atatürk – 31059 Sokak

4 /8 MERSİN YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 KASIM 1) 09:30 – 17:30 Arası Planlı Kesinti Bu saatler arasında etkilenecek cadde ve sokaklar: 1, 10, 15, 16, 18, 19, 2, 20 (Erçel), 21, 23, 3, 3., 31, 32, 38, 4, 4101, 4104, 4107, 4110, 41100, 41102, 41103, 41104, 41108, 41120, 41125, 41126, 4113, 41131, 4115, 4119, 4123, 4126, 4130, 4133, 4136, 4137, 4140, 4142, 4146, 4148, 4152, 4155, 4156, 4159, 4162, 4163, 4164, 4166, 4168, 4170, 4176, 4179, 4184, 4186, 4189, 4190, 4196, 4197, 6, 8, 9_1, Atatürk, Atatürk (Erçel), İstiklal, Zafer, 40001, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014, 4015, 4018, 4020, 4023, 4028, 4030 Bitiş saati: 17:30

5 /8 2) 11:00 – 17:00 Arası Planlı Kesinti Etkilenen cadde ve sokaklar: 27152, 9.2, 9.1, 27107, 27109, 27115, 38, Ali Kaya Mutlu Bitiş saati: 17:00

Anlık Arızalar Enerji Verilme Saati Belirtilmeyen Arızalar Aşağıdaki bölgelerde arıza mevcut ve enerji en kısa sürede sağlanacak: Menteş (Nevit Kodallı Sokak) Karahacılı (3614 Sokak) Dumlupınar (1520 Sokak) Güvenevler (1907 Sokak) Eğriçam (2223 Sokak) Eğriçam (2224 Sokak) Eğriçam (2256 Sokak) Eğriçam (2232 Sokak) Güvenevler (1 Sokak) – ilk kayıt Güvenevler (1903 Sokak) Güvenevler (1902 Sokak)

Akkent (2366 Sokak) Bitiş saati: Belirtilmedi (çalışmalar devam ediyor) Enerjinin 28.11.2025 Saat 15:21'de Verilmesi Planlanan Arızalar Barbaros (Hüseyin Okan Merzeci Sokak) Eğriçam (22107 Sokak) Güvenevler (1 Sokak) – ikinci kayıt Değirmençay (4157 Sokak) Bitiş (planlanan enerji verme) saati: 15:21

6 /8

MERSİN AKDENİZ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM CUMARTESİ 29.11.2025 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 6401, 64017, 6402, 6404, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6435, 6437, 6439, 6465, TERMİK YOLU, 6503, 6508, 6509, 6510, 65111, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6519, 6520, 65200, 6522, 6523, 6525, 6526, 6527, 6529, 6530, 6531, 6533, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6548, 6550, 6552, 6556, 6558, 6559, 6563, 6564, 6566, 6568, 6576, İSA ÖNER Bakım Çalışması.

29.11.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 32985, 32995, ATATÜRK_12, MERSİN_1, 31920, 31925, ATATÜRK-7, CUMHURİYET-1, 31926 Bakım Çalışması 29.11.2025 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 32970, 32985, 32995, 321000, 321005, 32975, ATATÜRK-7, 32960, KANAL-4, MERSİN 1, SÜMBÜL, OKUL YOLU, ÇAM, HOCALAR, KANAL, LALE, ÇAY YOLU, KERVAN YOLU, MİLLİ EGEMENLİK, PAPATYA, 2705, 2706, 2707, 2708, KANAL-1, 4

MERSİN ANAMUR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29.11.2025 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 3113, 3114, 3115, 3116

MERSİN BOZYAZI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29.11.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AKCAMAŞAT, MERKEZ_2, DEVRENT, HASAN ÖLDÜĞÜ, SARINÇ, ÇAMALANI, ARDIÇ ALANI

MERSİN ÇAMLIYAYLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29.11.2025 09:30 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ/SARIKAVAK, AŞAĞI

7 /8 MERSİN ERDEMLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29.11.2025 09:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak FETELLİ, TEPELLİ Bakım Çalışması

29.11.2025 09:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak PİRİ REİS, 12010, 12020, 12011, 12001, 12006, YEŞİL CAMİ, GÜVERELİLER, USLULAR, ÇEÇEN, YÖRÜK, ÖZCANLAR, KEŞLİ, ASLAN KÖYLÜLER, ARICILAR, KÖYPINARI, ZİYA GÖKALP, MERKEZ_22, HACI HOCALI, KARLAR, OSMAN ÇAVUŞ, NARLI, 4010, ALATA, POYRAZLAR, SARILAR_2 Bakım Çalışması

29.11.2025 11:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KÖFÜLÜ HACILAR Bakım Çalışması

29.11.2025 09:30 - 13:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEYLİ Bakım Çalışması

29.11.2025 09:30 - 17:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KADILAR (SARIKAYA), KADILAR

MERSİN MEZİTLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29.11.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KAYRAK BUCAK, SARILAR MERKEZ Bakım Çalışması

