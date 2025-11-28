Yeni Şafak
Mersin elektrik kesintisi duyurusu geldi: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

16:3228/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mersin’de yaşanan ani elektrik kesintisi sonrası kent genelinde birçok vatandaş, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Kesintinin nedeni ve yeniden enerji verileceği saatle ilgili açıklamalar merak konusu olurken, gözler yetkili kurumların duyurularına çevrildi. Enerjinin ne zaman normale döneceğine dair güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz. İşte 28-29 Kasım Mersin elektrik kesintisi detayları.

Mersin'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), kent genelindeki şebeke modernizasyonu, bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar'da gün boyunca farklı saat aralıklarında enerji verilemeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, planlı kesintilerin teknik zorunluluk çerçevesinde yürütüleceği, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hatlara yeniden enerji sağlanacağı belirtildi. İşte 28-29 Kasım Mersin elektrik kesintisi detayları.

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

1) 09:30 – 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak:

Halil Giran, Sahil, 49232, 49221, 49234, 49235, Balaban, 49229, 49236, Sahil Yolu

Bitiş Saati: 17:30


2) 09:30 – 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak:

Söğütlüpınar, Cennet

Bitiş Saati: 17:30


3) 09:45 – 17:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak:

Yahya Kemal Beyatlı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çaltana, Söğütlüpınar, Cennet, Karanfil, Yeni Yol, 45115, 45117, 45119, Arif Nihat Asya, 45109

Bitiş Saati: 17:45

Anlık Arızalar

Aşağıdaki bölgelerde arıza vardır; enerji en kısa sürede verilecektir. Bitiş saati belirtilmemiştir.

Çamlıca – Koru Sokak

Viranşehir – 34338 Sokak

Çamlıca – Vatan Sokak

Viranşehir – 34315 Sokak

Fatih – 30034 Sokak

Atatürk – 31104 Sokak

Atatürk – 31057 Sokak

Atatürk – 31059 Sokak

MERSİN YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 KASIM

1) 09:30 – 17:30 Arası Planlı Kesinti

Bu saatler arasında etkilenecek cadde ve sokaklar:

1, 10, 15, 16, 18, 19, 2, 20 (Erçel), 21, 23, 3, 3., 31, 32, 38, 4, 4101, 4104, 4107, 4110, 41100, 41102, 41103, 41104, 41108, 41120, 41125, 41126, 4113, 41131, 4115, 4119, 4123, 4126, 4130, 4133, 4136, 4137, 4140, 4142, 4146, 4148, 4152, 4155, 4156, 4159, 4162, 4163, 4164, 4166, 4168, 4170, 4176, 4179, 4184, 4186, 4189, 4190, 4196, 4197, 6, 8, 9_1, Atatürk, Atatürk (Erçel), İstiklal, Zafer, 40001, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014, 4015, 4018, 4020, 4023, 4028, 4030

Bitiş saati: 17:30

2) 11:00 – 17:00 Arası Planlı Kesinti

Etkilenen cadde ve sokaklar:

27152, 9.2, 9.1, 27107, 27109, 27115, 38, Ali Kaya Mutlu

Bitiş saati: 17:00


Anlık Arızalar

Enerji Verilme Saati Belirtilmeyen Arızalar

Aşağıdaki bölgelerde arıza mevcut ve enerji en kısa sürede sağlanacak:

Menteş (Nevit Kodallı Sokak)

Karahacılı (3614 Sokak)

Dumlupınar (1520 Sokak)

Güvenevler (1907 Sokak)

Eğriçam (2223 Sokak)

Eğriçam (2224 Sokak)

Eğriçam (2256 Sokak)

Eğriçam (2232 Sokak)

Güvenevler (1 Sokak) – ilk kayıt

Güvenevler (1903 Sokak)

Güvenevler (1902 Sokak)


Akkent (2366 Sokak)

Bitiş saati: Belirtilmedi (çalışmalar devam ediyor)

Enerjinin 28.11.2025 Saat 15:21'de Verilmesi Planlanan Arızalar

Barbaros (Hüseyin Okan Merzeci Sokak)

Eğriçam (22107 Sokak)

Güvenevler (1 Sokak) – ikinci kayıt

Değirmençay (4157 Sokak)

Bitiş (planlanan enerji verme) saati: 15:21


MERSİN AKDENİZ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM CUMARTESİ

29.11.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6401, 64017, 6402, 6404, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416, 6417, 6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6435, 6437, 6439, 6465, TERMİK YOLU, 6503, 6508, 6509, 6510, 65111, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, 6519, 6520, 65200, 6522, 6523, 6525, 6526, 6527, 6529, 6530, 6531, 6533, 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6548, 6550, 6552, 6556, 6558, 6559, 6563, 6564, 6566, 6568, 6576, İSA ÖNER

Bakım Çalışması.


29.11.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 32985, 32995, ATATÜRK_12, MERSİN_1, 31920, 31925, ATATÜRK-7, CUMHURİYET-1, 31926

Bakım Çalışması

29.11.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 32970, 32985, 32995, 321000, 321005, 32975, ATATÜRK-7, 32960, KANAL-4, MERSİN 1, SÜMBÜL, OKUL YOLU, ÇAM, HOCALAR, KANAL, LALE, ÇAY YOLU, KERVAN YOLU, MİLLİ EGEMENLİK, PAPATYA, 2705, 2706, 2707, 2708, KANAL-1, 4


MERSİN ANAMUR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3113, 3114, 3115, 3116


MERSİN BOZYAZI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKCAMAŞAT, MERKEZ_2, DEVRENT, HASAN ÖLDÜĞÜ, SARINÇ, ÇAMALANI, ARDIÇ ALANI


MERSİN ÇAMLIYAYLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ/SARIKAVAK, AŞAĞI

MERSİN ERDEMLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2025 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FETELLİ, TEPELLİ

Bakım Çalışması


29.11.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PİRİ REİS, 12010, 12020, 12011, 12001, 12006, YEŞİL CAMİ, GÜVERELİLER, USLULAR, ÇEÇEN, YÖRÜK, ÖZCANLAR, KEŞLİ, ASLAN KÖYLÜLER, ARICILAR, KÖYPINARI, ZİYA GÖKALP, MERKEZ_22, HACI HOCALI, KARLAR, OSMAN ÇAVUŞ, NARLI, 4010, ALATA, POYRAZLAR, SARILAR_2

Bakım Çalışması


29.11.2025 11:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖFÜLÜ HACILAR

Bakım Çalışması


29.11.2025 09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEYLİ

Bakım Çalışması


29.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KADILAR (SARIKAYA), KADILAR


MERSİN MEZİTLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYRAK BUCAK, SARILAR MERKEZ

Bakım Çalışması


29.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FAKILAR, BURUNSUS, GÖZLE, KAYRAK BUCAK, SARILAR MERKEZ

Bakım Çalışması


29.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 52138, 52136, 52145, 52140


MERSİN MUT'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAZALANI/1, YAZALANI, BAL, BAŞARI, MALAZGİRT, KURTULUŞ, İNCE, DUMRU, ÇİÇEKÇİ KOYAĞI, KURUCU, ŞİMŞEK, FİRÜZE, SEVGİ, KARACAKIZ, TATLI, AHENK, KUŞCU, NARİN, YORGUN, FARABİ (İLKHABER)

Bakım Çalışması


29.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYMAKAM HARUN KAYA, ATATÜRK, DUDAYEV, DODURGA, DOĞANLAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, PALANTEPE/37, PALANTEPE/38, PALANTEPE, IŞIL, ÇİÇEKÇİ KOYAĞI, BONCUK, KARACAKIZ, ERTAN, AHENK, ATATÜRK-, HÜRRİYET, YAZALANI/1, CEMRE, YADE


MERSİN SİLİFKE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 110_2, 120_3, 122, 123_1, 125, 129-, 129/1, GÖKBOYUN, HACI KAHYA

Bakım Çalışması


29.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 131_1, 134, 136, 139/1, 140_1, ATATÜRK, ATATÜRK (YENİ), ATATÜRK BULVARI, MEHMET ALİ ÇAVUŞ, MEHMET ALİ ÇAVUŞ/1, MEHMET ALİ ÇAVUŞ/2, SEKA KAĞIT FAB.


Bakım Çalışması

29.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_5, YENİMAHALLE


MERSİN TARSUS'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1322., 1324., 1327., 1329., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1337., 1340., İSTİKLAL, ŞHT.KASIM KARAGEDİK(1330), ŞHT.YOLAÇ BOZ(1326), YAVUZ SULTAN SELİM

Bakım Çalışması.

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

