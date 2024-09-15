Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bugün yapılan açıklamaya göre, Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi doğrultusunda iki şüpheli daha gözaltına alındı.