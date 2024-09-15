Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Yenge Hediye Güran’ın ifadeleri doğrultusunda Narin’in akrabası iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor. İşte Narin soruşturmasında son durum gelişmeleri.
Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bugün yapılan açıklamaya göre, Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi doğrultusunda iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Narin cinayeti soruşturmasında kimler gözaltına alındı?
Gözaltına alınan şüphelilerin Narin’in akrabaları İ.K. ve Ş.K olduğu öğrenildi. Şüpheliler soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.
Narin Güran cinayetiyle ilgili dün çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin’in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlenmişti. Aile üyeleri tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı tespit edilmişti.
Soruşturmada anne Yüksel Güran’la ilgili yeni gelişmeler de var. Anne Güran, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül’de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Yüksel Güran’ın ağız ve diş modeli alındı.
Anneden alınan ağız ve diş modeli, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.
Narin’in otopsi raporu ne zaman sonuçlanacak?
Narin Güran ile ilgili ön otopsi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Raporun, pazartesiden itibaren tamamlanarak soruşturma savcısına gönderilebileceği öğrenildi.