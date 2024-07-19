29 Haziran 2024 tarihinde yapılan ÖGG sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı kitapçıkları ile netlerini hesaplayan adaylar, sınav puanlarıyla ilgili ön bilgi edindi. Şimdi ise ÖGG sonuçları için yapılacak açıklamaya odaklandılar. ÖGG kılavuzunda gerekli bilgilere yer verildiğine göre, Özel Güvenlik sınav sonuçları adayların T.C. kimlik numaralarıyla öğrenilebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖGG sonuçlarını sorgulamak için egm.gov.tr ekranı ve açıklanma tarihi hakkında bilgiler...