ÖGG sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, günün önemli konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Görevlisi 109. Dönem sınavının değerlendirmeleri başladı. Adaylara sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu ve her soru bir puan üzerinden değerlendirilerek toplamda 100 puan üzerinden puanlama yapılacak. Silah farkı sınavına giren adaylar için ise 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı ve bu sorular iki puan üzerinden değerlendirilerek toplamda 50 puan üzerinden puanlama yapılacak. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, www.egm.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Şimdi gözler, ÖGG sonucu sorgulama ekranına çevrilmiş durumda. Peki, 2024 ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak ve nasıl öğrenilecek? EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
29 Haziran 2024 tarihinde yapılan ÖGG sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı kitapçıkları ile netlerini hesaplayan adaylar, sınav puanlarıyla ilgili ön bilgi edindi. Şimdi ise ÖGG sonuçları için yapılacak açıklamaya odaklandılar. ÖGG kılavuzunda gerekli bilgilere yer verildiğine göre, Özel Güvenlik sınav sonuçları adayların T.C. kimlik numaralarıyla öğrenilebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖGG sonuçlarını sorgulamak için egm.gov.tr ekranı ve açıklanma tarihi hakkında bilgiler...
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik sınav sonuçları 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.
109. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
ÖGG sınav sonuçları TC kimlik numaraları ile sorgulanabilecek.