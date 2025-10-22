Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih kılavuzu son dakika yayımlandı. Öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde göreve başlayacak. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Ataması yapılan öğretmeneler ne zaman göreve başlayacak? İşte MEB atama takvimi detayları.

1 /6 15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış, başvurular 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci ise 23 Haziran–20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Peki Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru tarihleri.

2 /6 MEB sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu ne zaman başlayacak? Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” ise yayımlandı. Buna göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak.

3 /6 Öğretmen atama kurası ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercihinde bulunan adaylar için atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

4 /6 Ataması yapılan öğretmeneler ne zaman göreve başlayacak? Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

5 /6 Adayların sözlü sınav sonuçları, “Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si esas alınarak hesaplanan başarı puanlarına göre 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi.