ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2026 OCAK'TA NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.

Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.