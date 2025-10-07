Yeni yıl öğretmen maaş zammı 2026 hesaplama tablosu enflasyon farkı ile şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayı itibarıyla memur ve emekliler için yüzde 13,64'lük zam oranı oluştu. Yıl sonu enflasyonuna göre öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu. Peki, Ocak 2026 öğretmen maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, öğretmenlerin zam oranı için ilk veriler şekillenmeye başladı. Eylül ayında enflasyon %3,23, yıllık enflasyon ise %33,29 olarak gerçekleşti.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2026 OCAK'TA NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.
Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.
Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 oldu.
Buna göre uzman öğretmen maaşı 67 bin 776 TL'den 79 bin 216 TL'ye, öğretmen maaşı 61 bin 146 TL'den 71 bin 467 TL'ye çıkacak.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve emeklilerin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak tarihinde belli olacak ve öğretmen maaşları netleşecek.