YKS soru ve cevapları adaylar tarafından merak konusu. Alan Yeterlilik Testi AYT 2025, bugün saat 10:15'te başladı. 180 dakika sürecek olan AYT saat 13.15'te sona erecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. YKS sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak. Peki 2025 YKS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte YKS TYT, AYT ve YDT soruları ve cevap anahtarı PDF indirme linki.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Bugün ise ikinci ve üçüncü oturumu AYT ve YDT 22 Haziran Pazar günü gerçekleşiyor. Peki YKS TYT, AYT, YDT cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 YKS AYT 2025 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı sorgulama ekranı.
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), saat 10.15'te başladı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek.
YDT saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.
YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS - TYT, AYT, YDT soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? YKS sınavının tüm oturumları bitmesiyle birlikte 2025 YKS soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açılacak. Soruların ve cevapların yüzde 10'u birkaç saat içerisinde ÖSYM sınav soruları sayfası üzerinden yayınlanacak. Cevap anahtarı yayınlandığında son dakika gelmesini sizlerle paylaşacağız.
YKS'nin oturumları Temel Yetenek Testi TYT, Alan Yeterlilik Testleri AYT ve Yabancı Dil Testi YDT soru ve cevap anahtarı ÖSYM'nin sınav soru ve cevapları ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Aşağıdaki uzantıya tıklayarak soruları ve cevap anahtarını sorgulayabilirsiniz.
2025-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı İÇİN TIKLAYIN
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) (Görme Engelli Adaylar İçin) İÇİN TIKLAYIN
Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA) İÇİN TIKLAYIN
2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca öğrencinin ve ailenin merakla beklediği YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak ve üniversite hayali kuran gençler için yeni bir yolculuk başlayacak.